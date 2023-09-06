Коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами переговоров не ведут

Для меня сегодня честь быть представленным президентом на должность Министра обороны Украины.

Спасибо всем воинам, которые каждый день героически выбивают оккупантов с наших территорий и приближают победу. Спасибо их семьям, что являются надежной поддержкой для них.

Это вызов. Заручившись вашей поддержкой, уважаемые депутаты и члены Правительства, я этот вызов принимаю и сделаю все для победы Украины — мы освободим каждый сантиметр нашей страны.

Эта война для меня началась не в 2022 году и даже не в 2014 году. Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым.

Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности русского колониализма, пытавшегося сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле.

У них не получилось тогда, и не получится никогда. И главная цель сегодня – победить в войне.

С каждым днем военные расходы увеличиваются, и у нас должна быть мощная стратегия, как в таких реалиях действовать стране, чтобы победить.

- Более трех триллионов гривень нужно Украине ежегодно — из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета – всего 1,4 триллиона. То есть дополнительно требуется более полутора триллионов для продолжения борьбы.

- Более одного миллиона человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 000 - ВСУ.

– До начала полномасштабной войны – эта цифра была 261 000.

- Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в 10 раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП – гигантская для любой экономики мира цифра.

Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 млрд грн на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день.

Министерство обороны является ключевым органом формирования стратегий и политик обороны.

Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны.

Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой Стратегией национальной безопасности и обороны Украины – согласно Доктрине победы президента Украины, новых вызовов, реалий и стандартов НАТО.

Опыт нашей армии, наших воинов, наших институтов уникальный и беспрецедентный для развития новой мировой архитектуры безопасности.

Сегодня Украина не только внедряет стандарты НАТО, но принимает участие в разработке новых стандартов совместно с нашими партнерами.

В основе принципов НАТО лежит свобода вместе с демократией, правами человека и верховенством права. Миссия НАТО – защита собственных территорий. За эти принципы и миссию уже десятый год каждый день, проливая кровь, сражаются наши, украинские воины, украинские люди.

Сопротивление одного человека – это сопротивление всей страны. За каждым нашим воином стоит 42 миллиона украинцев. И мы, как Министерство, сделаем все для защиты всех наших людей.

Тех, кто, к сожалению, временно в плену, обязательно вернем. Всех – военнопленных, политзаключенных, детей, гражданских.

Вернем нормальную и достойную жизнь в украинские города, которые, к сожалению, временно оккупированы. Мы знаем, что люди там ждут нас. Потому что это наши люди и наши территории.

Военные приоритеты

Именно наши люди, их жизнь и достоинство являются нашим приоритетом и высокой ценностью. Работа министерства обороны Украины – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством.

Как результат, должны дать больше силы нашим воинам.

Вооружение

Фокус — на наращивание возможностей и стратегическое планирование потребностей заранее. Среди важных стратегических задач - должны повысить оборонные способности украинского производителя:

- Все, что может производиться в Украине – должно производиться в Украине

– Как Министерство, мы со своей стороны обеспечим максимально возможными контрактами наших украинских производителей

- В первую очередь – это вопрос украинской независимости и безопасности.

Среди операционных первоочередных задач — начинаем активную подготовку необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации F-16.

Обеспечение

Украинский воин должен быть обеспечен всем необходимым государством: вооружение, военная техника, форма, снаряжение, средства индивидуальной защиты, питания.

Для этого необходимо наладить систему заблаговременного планирования и прогнозирования потребностей, диджитализировать все процессы. Должны внедрить практику формирования стратегических запасов — чтобы в случае возникновения неотложных потребностей мы смогли оперативно отреагировать.

Медицина

Должны трансформировать систему, в которую попадает воин, особенно раненый. ВВК – эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом.

Задача — цифровизировать все процессы — запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

Прифронтовая медицина — путь раненого с поля боя к оказанию медицинской помощи должен работать так, чтобы каждый солдат своевременно получил помощь.

Наша задача:

1. Снабдить необходимыми бронированными медицинскими машинами для эвакуации.

2. Наладить процесс своевременного информирования стабилизационных пунктов о раненых — чтобы по приезду воин сразу получил помощь, потому что каждая минута решающая.

Обучение

Должны полностью изменить философию и подходы к военной подготовке:

Внедрить Базовую общевойсковую подготовку – систему подготовки граждан еще до момента их мобилизации.

Реформировать систему военной подготовки с учетом полученного опыта в боевых действиях

Развернуть центры рекрутинга с созданием целевых программ.

Диджитал

Все, что можно оцифровать — должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

Вопрос кибербезопасности – отдельный приоритет работы. Военные не должны тратить свое время на заполнение стопок ненужных бумаг. К примеру, от военных слышал, что каждый ротный ежедневно заполняет в среднем 11 журналов и другой документации. Это недопустимо для воюющей страны.

Справедливость

Должны создать действенную и эффективную систему военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры, военных судов.

Борьба с коррупцией

Ноль толерантности и терпимости к коррупции. Каждая украденная гривня стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут.

Наш план — максимально предотвратить коррупционные проявления. Должны полноценно запустить Агентства по закупкам, которые должны работать по стандартам НАТО.

Агентство оборонных закупок. Наш план – создать реестр закупок, который будет открыт на следующий день после окончания военного положения.

Все, что не касается оружия (еда, одежда и т.д.), будет работать отдельное Агентство, которое мы планируем запустить полноценно до конца года. Все должно быть прозрачным и открытым.

Это вопрос чести.

Международное взаимодействие

Еще более усиленно работать с международной коалицией над тем, чтобы оперативнее завезти в Украину тяжелое вооружение, необходимое нашим воинам.

Продолжим привлечение всех международных партнеров, чтобы обеспечить наших военных на поле боя.

Главное задание – от договоренностей на высшем политическом уровне с партнерами до доставки вооружения на поле боя – занимало минимальный срок доставки.

Один из самых больших ресурсов, который у нас сегодня есть – это время. Должны его использовать эффективно и с каждым днем усиливать наших военных.

Хочу отдельно обратиться к нашим международным партнерам. Мы благодарны за всю поддержку, оказанную нам за эти годы. Сегодня в глазах партнеров — Украина — храбрейшая страна, в которой живут самые отважные люди. Для общей победы нам нужна поддержка, нам нужно мощное вооружение.

Мы сильны и должны действовать вместе, чтобы победить агрессора.

С детства меня научили пяти базовым ценностям:

1. Искренность

2. Честь

3. Достоинство

4. Уважение

5. Справедливость.

Сегодня есть еще одна важная ценность — ПОБЕДА. Независимо от того, какую должность мы занимаем, продолжаем делать все от нас возможное и невозможное каждый день для нашей победы.

Украина сегодня — свободные люди свободного мира, которые защищают фундаментальные ценности демократии и прав человека.

Мы воюем за это! И наш план – победа! Без оттенков и обсуждений.

Слава Украине!

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