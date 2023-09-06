UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами переговоров не ведут

Цей матеріал також доступний українською
Коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами переговоров не ведут

Министр обороны Украины
06.09.2023, 18:26

Публикуем речь министра обороны Украины Рустема Умерова, провозглашенную в Верховной Раде перед назначением

Для меня сегодня честь быть представленным президентом на должность Министра обороны Украины.

Спасибо всем воинам, которые каждый день героически выбивают оккупантов с наших территорий и приближают победу. Спасибо их семьям, что являются надежной поддержкой для них.

Это вызов. Заручившись вашей поддержкой, уважаемые депутаты и члены Правительства, я этот вызов принимаю и сделаю все для победы Украины — мы освободим каждый сантиметр нашей страны.

Эта война для меня началась не в 2022 году и даже не в 2014 году. Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым.

Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности русского колониализма, пытавшегося сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле.

У них не получилось тогда, и не получится никогда. И главная цель сегодня – победить в войне.

С каждым днем военные расходы увеличиваются, и у нас должна быть мощная стратегия, как в таких реалиях действовать стране, чтобы победить.

- Более трех триллионов гривень нужно Украине ежегодно — из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета – всего 1,4 триллиона. То есть дополнительно требуется более полутора триллионов для продолжения борьбы.

- Более одного миллиона человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 000 - ВСУ.

– До начала полномасштабной войны – эта цифра была 261 000.

- Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в 10 раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП – гигантская для любой экономики мира цифра.

Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 млрд грн на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день.

Министерство обороны является ключевым органом формирования стратегий и политик обороны.

Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны.

Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой Стратегией национальной безопасности и обороны Украины – согласно Доктрине победы президента Украины, новых вызовов, реалий и стандартов НАТО.

Опыт нашей армии, наших воинов, наших институтов уникальный и беспрецедентный для развития новой мировой архитектуры безопасности.

Сегодня Украина не только внедряет стандарты НАТО, но принимает участие в разработке новых стандартов совместно с нашими партнерами.

В основе принципов НАТО лежит свобода вместе с демократией, правами человека и верховенством права. Миссия НАТО – защита собственных территорий. За эти принципы и миссию уже десятый год каждый день, проливая кровь, сражаются наши, украинские воины, украинские люди.

Сопротивление одного человека – это сопротивление всей страны. За каждым нашим воином стоит 42 миллиона украинцев. И мы, как Министерство, сделаем все для защиты всех наших людей.

Тех, кто, к сожалению, временно в плену, обязательно вернем. Всех – военнопленных, политзаключенных, детей, гражданских.

Вернем нормальную и достойную жизнь в украинские города, которые, к сожалению, временно оккупированы. Мы знаем, что люди там ждут нас. Потому что это наши люди и наши территории.

Военные приоритеты

Именно наши люди, их жизнь и достоинство являются нашим приоритетом и высокой ценностью. Работа министерства обороны Украины – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством.

Как результат, должны дать больше силы нашим воинам.

Вооружение

Фокус — на наращивание возможностей и стратегическое планирование потребностей заранее. Среди важных стратегических задач - должны повысить оборонные способности украинского производителя:

- Все, что может производиться в Украине – должно производиться в Украине

– Как Министерство, мы со своей стороны обеспечим максимально возможными контрактами наших украинских производителей

- В первую очередь – это вопрос украинской независимости и безопасности.

Среди операционных первоочередных задач — начинаем активную подготовку необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации F-16.

Обеспечение

Украинский воин должен быть обеспечен всем необходимым государством: вооружение, военная техника, форма, снаряжение, средства индивидуальной защиты, питания.

Для этого необходимо наладить систему заблаговременного планирования и прогнозирования потребностей, диджитализировать все процессы. Должны внедрить практику формирования стратегических запасов — чтобы в случае возникновения неотложных потребностей мы смогли оперативно отреагировать.

Медицина

Должны трансформировать систему, в которую попадает воин, особенно раненый. ВВК – эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом.

Задача — цифровизировать все процессы — запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

Прифронтовая медицина — путь раненого с поля боя к оказанию медицинской помощи должен работать так, чтобы каждый солдат своевременно получил помощь.

Наша задача:

1. Снабдить необходимыми бронированными медицинскими машинами для эвакуации.

2. Наладить процесс своевременного информирования стабилизационных пунктов о раненых — чтобы по приезду воин сразу получил помощь, потому что каждая минута решающая.

Обучение

Должны полностью изменить философию и подходы к военной подготовке:

Внедрить Базовую общевойсковую подготовку – систему подготовки граждан еще до момента их мобилизации.

Реформировать систему военной подготовки с учетом полученного опыта в боевых действиях

Развернуть центры рекрутинга с созданием целевых программ.

Диджитал

Все, что можно оцифровать — должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

Вопрос кибербезопасности – отдельный приоритет работы. Военные не должны тратить свое время на заполнение стопок ненужных бумаг. К примеру, от военных слышал, что каждый ротный ежедневно заполняет в среднем 11 журналов и другой документации. Это недопустимо для воюющей страны.

Справедливость

Должны создать действенную и эффективную систему военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры, военных судов.

Борьба с коррупцией

Ноль толерантности и терпимости к коррупции. Каждая украденная гривня стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут.

Наш план — максимально предотвратить коррупционные проявления. Должны полноценно запустить Агентства по закупкам, которые должны работать по стандартам НАТО.

Агентство оборонных закупок. Наш план – создать реестр закупок, который будет открыт на следующий день после окончания военного положения.

Все, что не касается оружия (еда, одежда и т.д.), будет работать отдельное Агентство, которое мы планируем запустить полноценно до конца года. Все должно быть прозрачным и открытым.

Это вопрос чести.

Международное взаимодействие

Еще более усиленно работать с международной коалицией над тем, чтобы оперативнее завезти в Украину тяжелое вооружение, необходимое нашим воинам.

Продолжим привлечение всех международных партнеров, чтобы обеспечить наших военных на поле боя.

Главное задание – от договоренностей на высшем политическом уровне с партнерами до доставки вооружения на поле боя – занимало минимальный срок доставки.

Один из самых больших ресурсов, который у нас сегодня есть – это время. Должны его использовать эффективно и с каждым днем усиливать наших военных.

Хочу отдельно обратиться к нашим международным партнерам. Мы благодарны за всю поддержку, оказанную нам за эти годы. Сегодня в глазах партнеров — Украина — храбрейшая страна, в которой живут самые отважные люди. Для общей победы нам нужна поддержка, нам нужно мощное вооружение.

Мы сильны и должны действовать вместе, чтобы победить агрессора.

С детства меня научили пяти базовым ценностям:

1. Искренность

2. Честь

3. Достоинство

4. Уважение

5. Справедливость.

Сегодня есть еще одна важная ценность — ПОБЕДА. Независимо от того, какую должность мы занимаем, продолжаем делать все от нас возможное и невозможное каждый день для нашей победы.

Украина сегодня — свободные люди свободного мира, которые защищают фундаментальные ценности демократии и прав человека.

Мы воюем за это! И наш план – победа! Без оттенков и обсуждений.

Слава Украине!

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
министр обороныРустем Умеров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 