Корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами перемовин не ведуть

Досвід нашої армії, наших воїнів, наших інституцій — унікальний та безпрецедентний для розвитку нової світової архітектури безпеки.
Сьогодні Україна не тільки впроваджує стандарти НАТО, а й бере участь у розробці нових стандартів спільно з нашими партнерами.
В основі принципів НАТО лежить свобода — разом із демократією, правами людини та верховенством права. Місія НАТО — захист власних територій. За ці принципи та місію вже десятий рік щодня, проливаючи кров, воюють наші, українські воїни, українські люди.
Супротив однієї людини — це супротив всієї країни. За кожним нашим воїном стоїть 42 мільйони українців. І ми, як Міністерство, зробимо все для захисту, забезпечення всіх наших людей.
Тих, хто, на жаль, тимчасово в полоні — обов’язково повернемо. Всіх — військовополонених, політв’язнів, дітей, цивільних.
Повернемо нормальне та гідне життя в українські міста, які, на жаль, тимчасово окуповані. Ми знаємо, що люди там — чекають на нас. Бо це наші люди і наші території.
Військові пріоритети
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