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Корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами перемовин не ведуть

Этот материал также доступен на русском
Корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами перемовин не ведуть

Міністр оборони України
06.09.2023, 18:26

Публікуємо промову міністра оборони України Рустема Умєрова, проголошену у Верховній Раді перед призначенням

Для мене честь сьогодні бути представленим президентом на посаду міністра оборони України.

Дякую всім воїнам, які щодня героїчно вибивають окупантів із наших територій та наближають перемогу. Дякую їхнім родинам, що є надійною підтримкою для них.

Це виклик. Заручившись вашою підтримкою, шановні депутати та члени уряду, я цей виклик приймаю та зроблю все для перемоги України — ми звільнимо кожен сантиметр нашої країни.

Ця війна для мене почалась не в 2022 році, і навіть не в 2014 році. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалась кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим.

Я народився в депортації, дитиною пережив всі складнощі російського колоніалізму, який намагався зробити так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужим на своїй землі.

У них не вийшло тоді, і не вийде ніколи. І головна мета сьогодні — перемогти у війні.

З кожним днем військові витрати збільшуються, і ми повинні мати потужну стратегію, як у таких реаліях діяти країні, щоб перемогти.

- Понад три трильйони гривень потрібно Україні щорічно — з них 1,6 трильйона для сектору безпеки й оборони. Дохідна частина бюджету — всього 1,4 трильйона. Тобто, додатково потрібно понад півтора трильйона для продовження боротьби.

- Понад один мільйон людей — сьогодні в секторі безпеки та оборони, з них понад 800 000 — ЗСУ.

- До початку повномасштабної війни — ця цифра була 261 000.

- Оборонні витрати збільшились більш ніж ушестеро, проти 2021-го, а на ЗСУ майже вдесятеро. Оборонний бюджет становить третину ВВП — гігантська для будь-якої економіки світу цифра.

Лише до кінця цього року нам потрібно буде додаткових 250 млрд грн на грошове забезпечення. І ці витрати зростають щодня.

Міністерство оборони — є ключовим органом формування стратегій і політик оборони.

Одним із перших кроків на посаді — наша команда зробить аудит всіх напрямів, які сьогодні є в підпорядкуванні Міністерства оборони.

Команда міністерства розробить концепцію трансформації оборонної системи України — з новою Стратегією національної безпеки та оборони України — згідно з Доктриною перемоги президента України, новими викликами, реаліями та стандартами НАТО.

Досвід нашої армії, наших воїнів, наших інституцій — унікальний та безпрецедентний для розвитку нової світової архітектури безпеки.

Сьогодні Україна не тільки впроваджує стандарти НАТО, а й бере участь у розробці нових стандартів спільно з нашими партнерами.

В основі принципів НАТО лежить свобода — разом із демократією, правами людини та верховенством права. Місія НАТО — захист власних територій. За ці принципи та місію вже десятий рік щодня, проливаючи кров, воюють наші, українські воїни, українські люди.

Супротив однієї людини — це супротив всієї країни. За кожним нашим воїном стоїть 42 мільйони українців. І ми, як Міністерство, зробимо все для захисту, забезпечення всіх наших людей.

Тих, хто, на жаль, тимчасово в полоні — обов’язково повернемо. Всіх — військовополонених, політв’язнів, дітей, цивільних.

Повернемо нормальне та гідне життя в українські міста, які, на жаль, тимчасово окуповані. Ми знаємо, що люди там — чекають на нас. Бо це наші люди і наші території.

Військові пріоритети

Саме наші люди, їхнє життя та гідність — є нашим пріоритетом та найвищою цінністю. Робота міністерства оборони України — забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях із державою.

Як результат — маємо дати більше сили нашим воїнам.

Озброєння 

Фокус — на нарощування можливостей та стратегічне завчасне планування потреб. Серед важливих стратегічних завдань — маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника:

-  Все, що може вироблятися в Україні — має вироблятись в Україні

-  Як Міністерство, ми зі свого боку забезпечимо максимально можливими контрактами наших українських виробників

-  В першу чергу — це питання української незалежності та безпеки.

Серед операційних першочергових завдань — починаємо активну підготовку необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації F-16.

Забезпечення 

Український воїн має бути забезпечений всім необхідним від держави: озброєння, військова техніка, форма, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування.

Для цього маємо налагодити систему завчасного планування та прогнозування потреб, диджиталізувати всі процеси. Маємо запровадити практику формування стратегічних запасів — щоб у разі виникнення нагальних потреб ми змогли оперативно відреагувати.

Медицина

Маємо трансформувати систему, в яку потрапляє воїн, особливо поранений. ВЛК — ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитись у минулому.

Завдання — цифровізувати всі процеси: запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

Прифронтова медицина — шлях пораненого з поля бою до надання медичної допомоги має працювати так, щоб кожен солдат вчасно отримав допомогу.

Наше завдання:

1. Забезпечити необхідними броньованими медичними машинами для евакуації.
2. Налагодити процес своєчасного інформування стабілізаційних пунктів щодо поранених — щоб після приїзду воїн одразу отримав допомогу, бо кожна хвилина вирішальна.

Навчання

Маємо повністю змінити філософію та підходи до військового вишколу:

  1. Впровадити Базовий загальновійськовий вишкіл — систему підготовки громадян ще до моменту їхньої мобілізації.

  2. Реформувати систему військового вишколу з урахуванням отриманого досвіду в бойових діях

  3. Розгорнути рекрутингові центри зі створенням цільових програм.

Диджитал

Все, що можна оцифрувати — маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в диджитал: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.

Питання кібербезпеки — окремий пріоритет роботи. Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11 журналів та іншої документації. Це неприпустимо для країни, що воює.

Справедливість

Маємо створити дієву та ефективну систему військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури, військових судів.

Боротьба з корупцією

Нуль толерантності та нуль терпимості до корупції. Кожна вкрадена гривня — коштує життя та безпеки наших воїнів. У моїй філософії — корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами жодних перемовин не ведуть.

Наш план — максимально унеможливити корупційні прояви. Маємо повноцінно запустити Агенції із закупівель, які мають працювати за стандартами НАТО.

Агенція оборонних закупівель. Наш план — створити реєстр закупівель, який буде відкритий наступного дня після закінчення воєнного стану.

Все, що не стосується зброї (їжа, одяг тощо) — працюватиме окрема Агенція, яку ми плануємо запустити повноцінно до кінця року. Все має бути прозоро та відкрито.

Це питання честі.

Міжнародна взаємодія

Маємо ще більш посилено працювати з міжнародною коаліцією над тим, щоб оперативніше завезти в Україну важке озброєння, необхідне нашим воїнам.

Продовжимо залучення всіх міжнародних партнерів, щоб забезпечити наших військових на полі бою.

Головне завдання — від домовленостей на вищому політичному рівні з партнерами до доставлення озброєння на поле бою — займало мінімальний термін доставлення.

Один із найбільших ресурсів, який у нас сьогодні є — це час. Маємо його використовувати ефективно та з кожним днем посилювати наших військових.

Хочу окремо звернутись до наших міжнародних партнерів. Ми вдячні за всю підтримку, яку нам надали за ці роки. Сьогодні в очах партнерів Україна — найхоробріша країна, в якій живуть найвідважніші люди. Для спільної перемоги нам потрібна підтримка, нам потрібно потужне озброєння.

Ми сильні, та маємо діяти разом, щоб перемогти агресора.

З дитинства, мене навчили п’ятьох базових цінностей:

1. Щирість

2. Честь

3. Гідність

4. Повага

5. Справедливість.

Сьогодні маю ще одну важливу цінність — ПЕРЕМОГА. Незалежно від того, яку посаду ми обіймаємо — продовжуємо робити все від нас можливе та неможливе щодня для нашої перемоги.

Україна сьогодні — це вільні люди вільного світу, які захищають фундаментальні цінності демократії та прав людини.

Ми воюємо за це! І наш план — перемога! Без жодних відтінків та обговорень.

Слава Україні! 

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міністр оборониРустем Умєров
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