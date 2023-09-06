Корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами перемовин не ведуть

Для мене честь сьогодні бути представленим президентом на посаду міністра оборони України.

Дякую всім воїнам, які щодня героїчно вибивають окупантів із наших територій та наближають перемогу. Дякую їхнім родинам, що є надійною підтримкою для них.

Це виклик. Заручившись вашою підтримкою, шановні депутати та члени уряду, я цей виклик приймаю та зроблю все для перемоги України — ми звільнимо кожен сантиметр нашої країни.

Ця війна для мене почалась не в 2022 році, і навіть не в 2014 році. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалась кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим.

Я народився в депортації, дитиною пережив всі складнощі російського колоніалізму, який намагався зробити так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужим на своїй землі.

У них не вийшло тоді, і не вийде ніколи. І головна мета сьогодні — перемогти у війні.