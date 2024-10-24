Путин – это враг украинского настоящего, а российские либералы – это враги украинского будущего

Сенаторы России на публичном заседании фактически легитимировали Юлию Навальную в информационном пространстве России.

Это незаурядное событие.

Я ни одной секунды не поверю в то, что это могло быть несанкционировано и не спланировано.

Для меня это означает, что для Путина создают и внедряют заведомо удобного спарринг-партнера.

Я не думаю, что Навальный мог быть агентом ФСБ, и агентесой может быть его жена. Я не являюсь сторонником дегуманизации этой семьи.

Но для меня это свидетельствует о том, что Юлия Навальная является абсолютно удобным противником для Кремля, равно как и Джо Байден является удобным американским президентом для Путина.

Путин не делает ставку на конкретных людей. Он делает ставку на те процессы, которые способствуют осуществлению его стратегии. Слабость администрации Байдена и его главного разведчика Бернса является благоприятным аспектом для Путина.

Бесперспективность Навальной (равно как и Тихановской, которую вырастила администрация Белого дома) – полностью устраивают и Москву и Минск.

Путину выгодна Навальная, которая мочит открыто риторику деколонизации, разворачивает внимание всего медийного мира только к своей персонально-семейной истории.

Фактически, миллионы безликих украинцев, каждый из которых потерял своих родных, друзей, знакомых, конкурируют за внимание западных либеральных аудиторий с одной женщиной, мужчину которой жестоко убили.

Я не говорю, что это злостный план ФСБ.

Я говорю, что то, что происходит выгодно Белому Дому и Кремлю.

Но критично не выгодно украинскому народу.

Поистине сказано: "Путин – это враг украинского настоящего, а русские либералы – это враги украинского будущего"!

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net