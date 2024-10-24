Сенатори Росії на публічному засіданні, фактично, легітимізували Юлію Навальну у інформаційному просторі Росії.

Це непересічна подія.

Я жодної секунди не повірю в те, що це могло б бути несанкціоновано і не сплановано.

Для мене це означає, що для Путіна створюють і впроваджують свідомо зручного спаринг-партнера.

Я не думаю, що Навальний міг бути агентом ФСБ і агентесою може бути його дружина. Я не є прихильником дегуманізації цієї сім'ї.

Але, для мене це свідчить про те, що Юлія Навальна є абсолютно зручним супротивником для Кремля, так само як і Джо Байден є зручним американським президентом для Путіна.

Путін не робить ставку на конкретних людей. Він робить ставку на ті процеси, які сприяють втіленню його стратегії. Слабкість адміністрації Байдена та його головного розвідника Бернса – є сприятливим аспектом для Путіна.

Безперспективність Навальної (так само як і Тихановської, яку викохала адміністрація Білого дому) – повністю влаштовують і Москву і Мінськ.

Путіну вигідна риторика Навальної, яка мочить відкрито риторику деколонізації, розвертає увагу всього медійного світу тільки до своєї персонально-сімейної історії.

Фактично, мільйони безликих українців, кожен з яких втратив своїх рідних, друзів, знайомих, – конкурують за увагу західних ліберальних аудиторій з однією жінкою, чоловіка якої жорстоко вбили.

Я не кажу, що це злісний план ФСБ.

Я кажу, що те, що відбувається вигідно Білому Дому і Кремлю.

Але критично не вигідно українському народові.

Воістину сказано: "Путін – це ворог українського теперішнього, а російські ліберали – це вороги українського майбутнього"!

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