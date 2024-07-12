Два дня я была на публичном форуме НАТО. Это сопроводительное мероприятие, организуемое вашингтонскими аналитическими центрами

Фактически выступающие на самом саммите спикеры, делегации – приходят туда.

Я спрашивала у одного из участников мероприятия: как он считает – чего бы нам нужно было требовать больше всего, что мы можем такое технологическое получить, чтобы предотвратить нападение России на нас в будущем.

Он сказал, четко: если у вас будет дальнобойное оружие, которое будет поражать очень ценные для России цели внутри страны – вот тогда она будет бояться напасть снова. После удара по Охматдету в Вашингтоне звучали призывы, что нужно позволить Украине бить не только по приграничной территории российской, а вглубь. Но этот вопрос пока сдвинуть не удалось.

Что можно сказать по результатам финального коммюнике и что получила Украина?

Было использовано слово "необратимость" – это очень положительно, это хорошее слово. Сейчас все члены НАТО консенсусом согласовали его – что Украина будет в НАТО, и это необратимый путь. Я слышала, что некоторые страны были даже против этого слова, и тем, кто более активно нас поддерживает в НАТО, удалось все-таки "протолкнуть" эту формулировку.

Добавляет оптимизма и то, что на этом публичном форуме НАТО все говорили об Украине, каждый спикер. И носили такие значки у себя на пиджаке, где флаг Североатлантического альянса и флаг Украины вместе. Есть большое внимание и поддержка. Джейк Салливан, например, абсолютно всю свою речь посвятил исключительно Украине.

Впрочем, более предметная поддержка – это F-16, которые должны прибыть летом. Что точно будем больше получать и ракеты, и ПВО. И нам выделяют 40 миллиардов долларов на оружие.

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