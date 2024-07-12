Два дні я була на публічному форумі НАТО. Це супровідний захід, який організовується вашингтонськими аналітичними центрами

Фактично спікери, які виступають на самому саміті, делегації – приходять туди.

Я питала в одного із учасників заходу: як він вважає – чого би нам треба було б вимагати найбільше, що ми можемо таке технологічне отримати, щоб запобігти нападу Росії на нас у майбутньому.

Він сказав, чітко: якщо матимете далекобійну зброю, яка вражатиме дуже цінні для Росії цілі всередині країни – ось тоді вона боятиметься напасти знову. Після удару по "Охматдиту" у Вашингтоні лунали заклики, що потрібно дозволити Україні бити не лише по прикордонній території російській, а вглиб. Але це питання поки зрушити не вдалося.

Що можна сказати по результатах фінального комюніке і що отримала Україна?

Було використано слово "незворотність" – це дуже позитивно, це хороше слово. Зараз всі члени НАТО консенсусом погодили його – що Україна буде в НАТО, і це незворотній шлях. Я чула, що деякі країни були навіть проти цього слова, і тим, які більш активно нас підтримують в НАТО вдалося все-таки "проштовхнути" це формулювання.

Додає оптимізму і те, що на цьому публічному форумі НАТО всі говорили про Україну, кожен спікер. І носили такі значки у себе на піджаку, де прапор Північноатлантичного альянсу і прапор України разом. Є велика до нас увага і підтримка. Джейк Салліван, наприклад, абсолютно всю свою промову присвятив виключно Україні.

Втім предметніша підтримка – це F-16, які мають прибути влітку. Що точно будемо більше отримувати і ракет, і ППО. І нам виділяють 40 мільярдів доларів на зброю.

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