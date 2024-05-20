1. Вскоре какой-нибудь неизвестный полковник МОССАД получит медаль без названия причин. Кроме того, из Раиси летел глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян – "человек ликвидированного Сулеймани", поддерживавший тесные отношения с верхушкой ХАМАС.

2. Это внутреннее противостояние или за влияние, или за ресурсы: КСИР давно был недоволен Раиси, а сейчас было обострение конфликта.

3. Радикалы КСИР, ХАМАС и не только: ибо всего несколько дней назад высокопоставленные должностные лица американских и иранских официальных лиц провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Это могло кардинально кого-то не устраивать.

4. Аятолла Хаменеи уже старенький, ему 85. И сейчас, пока он еще дышит, продолжается подковерная толкотня за место преемника. И вот как раз Раисе имел неосторожность вести себя как практически официальный преемник аятоллы. И это безумно не нравилось сыну Хаменеи Моджтаби. Потому что позиции Раиси были для этого вполне достаточны: особые отношения с Кремлем (т.е. доступ к ресурсам и технологиям), тесть – имам пятничной молитвы Мешхеду, да и целый мешхедский клан, уже находящийся у власти и распоряжающийся админресурсом. Плюс интриги – и есть версия, что даже уже была сформирована коалиция для голосования за Раисе на должность Лидера, как только Хаменеи отбросит тапочки.

5. Естественная: это шахеды у них новые, а вертолеты – старые лохмотья. А пассажирские шахеды еще не делают. Потому и обратился на камне в тумане.

6. "Очередная кремлевская": "это все Госдеп... ну и Украина, конечно". Тем более, Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, заявил на пресс-конференции как раз на прошлой неделе, что "угроза, которую Иран и его доверенные лица составляют для Израиля, региональной стабильности и американских интересов, очевидны".

7. Слабая оппозиционная (разновидность "американской", потому что о либеральных течениях): ликвидации даже Раисе достаточно для новых масштабных общественных беспорядков, потому что исламисты снова жестко закрутили гайки, народ возмутился. В любом случае, в некоторых районах Тегерана и Исфахана народ отмечает смерть Раиси фейерверками и музыкой, как сообщают израильские паблики.

8. "Иранская разведка ищет индийского(!) гражданина, замеченного у вертолета Раиси перед взлетом.

Очевидно, версии еще появятся.

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