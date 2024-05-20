Кому могло бути вигідно прибрати майже формальну фігуру в країні – порахуймо версії

1. Незабаром якийсь невідомий полковник МОССАД отримає медаль без називання причин. Крім того, з Раїсі летів голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян – "людина ліквідованого Сулеймані", яка підтримувала тісні стосунки з верхівкою ХАМАС.

2. Це внутрішнє протистояння чи то за вплив, чи то за ресурси: КВІР давно був невдоволений Раїсі, а зараз було загострення конфлікту.

3. Радикали КВІР, ХАМАС і не тільки: бо всього кілька днів тому високопосадовці американських та іранських офіційних осіб провели переговори через посередників, щоб спробувати знизити загрозу ширшого конфлікту на Близькому Сході. Це могло кардинально когось не влаштовувати.

4. Аятолла Хаменеї вже старенький, йому 85. І зараз, поки він ще дихає, триває підкилимна штовханина за місце наступника. І от якраз Раїсі мав необережність поводитись як практично офіційний наступник аятолли. І це шалено не подобалося сину Хаменеї Моджтабі. Бо позиції Раїсі були для такого цілком достатні: особливі стосунки з Кремлем (тобто, доступ до ресурсів і технологій), тесть – імам п'ятничної молитви Мешхеду, та й цілий мешхедський клан, який вже перебуває при владі і розпоряджається адмінресурсом. Плюс інтриги – і є версія, що навіть вже була сформована коаліція для голосування за Раїсі на посаду Лідера, щойно Хаменеї відкине капці.

5. Природна: це "шахеди" в них нові, а гелікоптери – старе лахміття. А пасажирські "шахеди" ще не роблять. Тому й навернувся на камені в тумані.

6. "Чергова кремлівська": "то все Держдеп... ну і Україна, звісно". Тим більше Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, заявив на пресконференції якраз минулого тижня, що "загроза, яку Іран та його довірені особи становлять для Ізраїля, регіональної стабільності та американських інтересів, очевидна".

7. Слабенька опозиційна (різновид "американської", бо про ліберальні течії): ліквідації навіть Раїсі достатньо для нових масштабних громадських заворушень, бо ісламісти знову жорстко закрутили гайки, народ обурився. В будь-якому разі, в деяких районах Тегерана й Ісфахана народ святкує смерть Раїсі феєрверками й музикою, як повідомляють ізраїльські пабліки.

8. "Іранська розвідка шукає індійського(!) громадянина, поміченого біля гелікоптера Раїсі перед злетом.

Очевидно, версії ще з'являтимуться.

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