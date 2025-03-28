Кризис американской демократии – лишь наполовину американский кризис. На вторую половину – это следствие глобальных процессов. Во всем мире с 60-х годов прошлого века уровень свободы рос, и так же во всем мире с 2005 года он снижается.

Американцы имели все основания хвастаться своей древнейшей из современных демократий и считать свои институты самыми крепкими. Однако правда заключается в том, что институты – это не только правила, но и люди, и если люди отказываются защищать демократию, никакие правила не помогут. Даже самая мощная крепость без гарнизона – не крепость.

Отцы-основатели США это прекрасно понимали. Томас Джефферсон не зря сказал: "Дерево свободы нужно время от времени поливать кровью патриотов и тиранов, это для него природное удобрение". Американцы трижды сдавали экзамены на демократию – в 1770-х, в 1860-х и 1960-х годах – и сегодня, кажется, им снова нужно вернуться в экзаменационную комнату.

Но справятся ли они на этот раз?