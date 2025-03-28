Криза американської демократії – лише наполовину американська криза. На другу половину – це наслідок глобальних процесів. У всьому світі з 60-х років минулого століття рівень свободи зростав, і так само у всьому світі з 2005 року він знижується.

Американці мали всі підстави хвалитися своєю найдавнішою з сучасних демократій та вважати свої інститути найміцнішими. Однак правда полягає в тому, що інститути – це не лише правила, а й люди, і якщо люди відмовляються захищати демократію, то ніякі правила не допоможуть. Навіть найпотужніша фортеця без гарнізону – не фортеця.

Батьки-засновники США це чудово розуміли. Томас Джефферсон недарма сказав: "Дерево свободи потрібно час від часу поливати кров'ю патріотів і тиранів, це для нього природне добриво". Американці тричі складали іспити на демократію – у 1770-х, у 1860-х та 1960-х роках – і сьогодні, здається, їм знову потрібно повернутися до екзаменаційної кімнати.

Але чи впораються вони цього разу?