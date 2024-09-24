Хотя социологические опросы показывают, что соревнование между Харрис и Трампом остается напряженным, Харрис опередила Трампа в сборе средств

В августе Харрис собрала втрое больше денег, чем Трамп. За месяц ее кампания получила $361 миллион, в то время как Трамп потратил на $32 миллиона больше, чем собрал ($130 миллионов).

За счет чего у Харрис такое преимущество?

Первое – безоговорочное преимущество в малых донатах. После снятия Байдена она получила огромную поддержку у рядовых избирателей демократов, в то время как Трамп потерял большинство своих мелких доноров. Маргинализация электората она такова.

Второе – большие доноры тоже гораздо более благосклонны к Харрис. В то время как Трамп вынужден опираться на поддержку традиционных нефтяников (которой недостаточно) и искать новые отрасли, такие как криптовалюты.

Харрис поддерживают финансовая индустрия, технологические компании и Голливуд. Ее уже поддержали соучредитель Facebook Дастин Московиц ($3 млн), соучредитель Netflix Рид Гастингс и соучредитель Ripple Labs Крис Ларсен. Сюда же идут еще куча представителей венчурного капитала и технологических стартапов.

Третье – связанное с первым – Калифорния. Родной штат Харрис обеспечивает ей сеть доноров, где кандидат организует различные мероприятия по сбору средств.

Четвертое – почти безоговорочная поддержка Харрис в Голливуде.

Это все и проявилось в августе, обеспечив трехкратный разрыв. Но давайте детализируем.

Среди главных доноров Харрис:

• Финансовые гиганты: Брюс Карш (Oaktree Capital Management), Роберт Стави (Bessemer Venture Partners), Садек Вахба (I Squared Capital).

• Звезды Голливуда: Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд, Мэйем Бьялик (звезда "Теории большого взрыва" и популяризатор науки) и другие.

• Основатели известных брендов: Стейси Бендетт (Alice + Olivia) и Ребекка Хессель Коэн (LoveShackFancy).

Среди главных доноров Трампа:

• Илон Маск: внес свой наибольший вклад в пользу Республиканской партии – $289,100 для поддержки кандидатов в Конгресс США от Республиканской партии. От прямого финансирования Трампа Маск пока воздерживается.

• Хедж-фонды и бизнесмены: Марк Андрессен (Andreessen Horowitz), Томас Петерффи (Interactive Brokers), Эдвард Глейзер (владелец Tampa Bay Buccaneers), а также миллиардерша Диана Хендрикс (строительный сектор), внесшая вклад в $10 миллионов в поддержку MAGA Inc.

Будущее кампаний. Камала Харрис и ее главный предвыборный фонд Future Forward PAC выделили $421 миллион на рекламу ко Дню выборов, что вдвое превышает $216 миллионов, зарезервированные для кампании Трампа и его MAGA Inc. Текущая динамика затрат уже делает эти выборы одними из самых дорогих в истории.

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