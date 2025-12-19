Как только стало понятно, что можно найти некую формулу по Донбассу, Путин, как бабка из сказки о золотой рыбке, захотел большего

Путин послал Трампа. Теперь главное, чтобы Трамп не обвинил в этом Украину.

"Горячая линия" Путина показала две вещи: Путин очень озабочен социальными вопросами (то есть экономика действительно трещит) и он не собирается идти на переговоры.

Апелляция Путина к его же летнему ультиматуму вновь возвращает нас к требованиям выхода Украины не только из Донбасса, но и из Запорожской и Херсонской областей. Как только стало понятно, что можно найти некую формулу по Донбассу, Путин, как бабка из сказки о золотой рыбке, захотел большего.

К сожалению, здесь нет логики. Нынешние условия, которые предлагает Трамп, для Путина просто идеальны. Но он хочет большего. Он не хочет завершать войну без обещания триумфального возвращения в мировую элиту. А этого не будет ни завтра, ни послезавтра.

К сожалению, у Трампа просто нет возможностей реально надавить на Россию. И срыв нынешнего этапа переговоров ни к чему не приведёт. Главное – чтобы нас ещё не сделали виновными.

Я уже давно говорю, что ключ к заморозке находится в руках Китая. Но мы не ведём с ними реального и предметного диалога. Нынешний визит Кислицы – это не про самостоятельный диалог. Это диалог при посредничестве США (перед встречей с китайским визави Кислица провёл плодотворную встречу с послом США).

Такой формат возможен, и он даже может принести результаты. Но здесь мы не субъекты. Мы критически зависим от переговоров США – КНР.

К сожалению, если кто-то верил в мир до Нового года, нужно честно сказать себе: вероятность этого мира после сегодняшнего выступления Путина максимально снизилась.

