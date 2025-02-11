Этот вопрос стал одним из политических триггеров как для окружения Лукашенко, так и для оппозиционных политических групп. Одни долгое время не признавали проблемы, затем придумали термин "беглецы" и, наконец, попытались вернуть часть этих людей. Остальные оценку объемов миграции выносят как политический слоган. В результате звучат цифры и 500 тысяч и даже (услышал уже в 2025 году) миллион.

С учетом сезонных работников, за пределами страны находится не менее 615 тысяч человек. Но:

а) Из них в России более 330 тысяч. Соответственно в странах ЕС, Грузии, Израиле, Украине суммарно от 271 до 316 тысяч.

б) Цифра велика, но если учесть фактор трудовой миграции и принять ее масштабы 2019 года за "эталон", то можно выйти на дополнительные миграционные потоки, вызванные, в частности, репрессиями в Беларуси. И здесь цифра менее радостна для оппозиционных центров – около 215 тысяч.

в) При этом большинство мигрантов выехало скорее из экономических, а не политических мотивов. То есть доля тех, кто изначально намеревался зарабатывать, а не убегать от режима более 50% (по моим оценкам от 65% и выше).

Из интересных выводов резкое уменьшение привлекательности РФ как направления миграции. Более того, осенью 2022 года из российских предприятий массово "убежала" часть белорусских рабочих, имевших контракты. И это фиксирует статистика. И это фиксирует, например, политика поиска кадров для корпорации Ростех.

С другой стороны, есть нетипичные направления, например, Италия и Израиль. И есть специфика диаспор в каждом государстве.

Такие данные (надеюсь, они будут расширены) полезны как минимум оппозиционным политическим центрам. Ведь за пределами Беларуси оказался "срез общества" с разными настроениями, ценностными ориентирами. И, следовательно, если ты собираешься заниматься политикой, у тебя доступен полигон для апробации подходов в коммуникации.

Такие данные будут интересны и окружению Лукашенко. Ведь даже 200 тысяч "дополнительных" миграций – вызов для экономики. Ведь едут, в большинстве своем хорошие специалисты. И именно такие составляют более половины выехавших. Их попытаются вернуть. Что также нуждается в изменении подходов в коммуникации.

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