Це питання стало одним із політичних тригерів як для оточення Лукашенка, так і для опозиційних політичних груп. Одні довгий час не визнавали проблеми, потім вигадали термін "втікачі" і, нарешті, спробували повернути частину цих людей. Інші оцінку обсягів міграції виносять як політичний слоган. Як результат звучать цифри і 500 тисяч і навіть (почув уже 2025 року) мільйон.

З урахуванням сезонних працівників, за межами країни перебуває не менше 615 тисяч осіб. Але:

а) З них у Росії понад 330 тисяч. Відповідно, у країнах ЄС, Грузії, Ізраїлі, Україні сумарно від 271 до 316 тисяч.

б) Цифра велика, але якщо врахувати фактор трудової міграції та взяти її масштаби 2019 року за "еталон", то можна вийти на додаткові міграційні потоки, викликані, зокрема, репресіями в Білорусі. І тут цифра менш радісна для опозиційних центрів — близько 215 тисяч.

в) При цьому більшість мігрантів виїхала, скоріше, з економічних, а не політичних мотивів. Тобто частка тих, хто спочатку мав намір заробляти, а не тікати від режиму, понад 50% (за моїми оцінками, від 65% і вище).

З цікавих висновків різке зменшення привабливості РФ як напрямку міграції. Більше того, восени 2022 року з російських підприємств масово "втекла" частина білоруських робітників, які мали контракти. І це фіксує статистика. І це фіксує, наприклад, політика пошуку кадрів для корпорації Ростех.

З іншого боку, є нетипові напрямки, як, наприклад, Італія та Ізраїль. І є специфіка діаспор у кожній із держав.

Такі дані (сподіваюся, вони будуть розширені) корисні як мінімум опозиційним політичним центрам. Адже за межами Білорусі виявився "зріз суспільства" з різними настроями, ціннісними орієнтирами. І отже, якщо ти збираєшся займатися політикою, у тебе доступний полігон для апробації підходів у комунікації.

Такі дані будуть цікавими й оточенню Лукашенка. Адже навіть 200 тисяч "додаткових" міграцій — виклик для економіки. Оскільки їдуть здебільшого хороші фахівці. І саме такі становлять понад половину тих, хто виїхав. Їх спробують повернути. Що також потребує зміни підходів у комунікації.

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