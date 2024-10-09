Куда двигается крипторынок?
Владимир Носов
основатель и СЕО WhiteBIT
Регуляторная политика в мире крипт, двойные стандарты в DeFi и золотое время GameFi. Эти темы стали ключевыми хайлайтами одной из крупнейших конференций криптоиндустрии TOKEN2049 в Сингапуре.
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