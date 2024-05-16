Львовщина занимает 1 место в Украине по количеству релокированных предприятий, в том числе машиностроительных

из-за войны в регион релокирован "УК "Ветропарки Украины", входящие в группу компаний "Краматорский завод тяжелого станкостроения". Они создали производство полного цикла проектирования, строительства, монтажа ветроустановок, генерации и поставки электроэнергии.

Львов также стал центром релокации для IT-бизнеса. Согласно данным DOU, 22 компании из рейтинга ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний Украины являются участниками сообщества Львовского ИТ-кластера, а 28 компаний имеют офисы во Львове.

Львовская область максимально соответствует ряду факторов, позволяющих продолжать работать и масштабироваться:

удаленность от зоны боевых действий;

экономическая развитость региона;

соответствующая промышленная инфраструктура;

энергетическая стабильность;

удобная логистика;

содействие местным властям.

Доминирующим здесь является промышленное производство, а значит, существует база для создания и развития новых предприятий. В компонентной структуре производственных мощностей региона ведущее место занимает машиностроительный комплекс: транспортные и транспортно-подъемные механизмы (автобусы, автопогрузчики, конвейеры, автокраны), сельскохозяйственная техника, производство полиграфических машин, шахтного и горнодобывающего оборудования.

Сюда охотно переезжают работники, не так критично ощущается кадровый голод. Кроме того, у Львовской области есть большие возможности для международного сотрудничества. Близость границы формирует ее экспортоориентированность и создает условия для масштабирования бизнеса. Во Львовской области расположены шесть пунктов пропуска, которые являются основными транспортными коридорами в Европу.

На начало 2024 во Львовской области зарегистрировано 13 индустриальных парков. Один из примеров, "Формация.Львов", имеет огромный потенциал и активно развивается. А резидентам индустриальных парков предоставляются налоговые и таможенные льготы – они освобождаются от НДС на импорт нового ввозимого в Украину оборудования. Если предприятия являются резидентами индустриального парка, они освобождаются от налога на прибыль в течение десяти лет, могут получить компенсацию процентной ставки по кредитам, а также льготную ставку на аренду земли.

С целью поддержки релокированного бизнеса местные власти разработали грантовую и ваучерную программы, а также привлекают специальные фонды. На базе управления инвестиций и проектов Львовского городского совета создан сервис поддержки релокированного бизнеса Invest in Lviv. Предпринимателям оказывают помощь в подборе соответствующих производственных, складских и офисных помещений, а также в перевозке оборудования, мощностей и товара.

Еще на территории области реализуется проект "Relocation Revision: формирование благоприятных условий для релокации бизнеса с территорий, временно оккупированных или пострадавших в результате боевых действий, в более безопасные регионы Украины". К примеру, релоцированное предприятие может получить 100 тысяч гривен.

Первый заместитель городского головы Москаленко Андрей также рассказывает, что Львовский городской совет активно сотрудничает и способствует развитию бизнеса, оказывая упрощенные процедуры и поддержку. Например, в этом году Львов вошел в пятерку самых прозрачных городов Украины по версии Transparency Internationa, а в феврале 2024 Львов попал в престижный международный рейтинг fDi Intelligence в категории лучших экономически эффективных европейских городов .

Государство понимает проблемы украинского бизнеса и важность его работоспособности, поэтому старается максимально содействовать релокации производства и работникам в безопасные места. Подача заявок, их прием и рассмотрение происходит поэтапно: предприятие, которое планирует релоцироваться, заполняет опросник от Львовской ОГА для определения потребностей бизнеса, начинается поиск необходимого помещения, позже предприятие выбирает перевозчика: Укрпочту или Укрзализныцю и финальным шагом становится подача заявки в Министерство экономики. При такой процедуре бизнесмену возмещается из государственного бюджета большая часть суммы расходов на перевозку.

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