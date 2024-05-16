Через війну до регіону релоковано УК "Вітропарки України", що входить до групи компаній "Краматорський завод важкого верстатобудування". Вони створили виробництво повного циклу з проєктування, будівництва, монтажу вітроустановок, генерації та постачання електроенергії.

Львів також став центром релокації для IT-бізнесу. Згідно з даними DOU, 22 компанії з рейтингу найбільших 50 ІТ-компаній України є учасниками спільноти Львівського ІТ Кластера, а 28 компаній мають офіси у Львові.

Львівська область максимально відповідає низці чинників, які дозволяють продовжувати працювати та масштабуватися:

віддаленість від зони бойових дій;

економічна розвиненість регіону;

відповідна промислова інфраструктура;

енергетична стабільність;

зручна логістика;

сприяння місцевої влади.

Домінувальним тут є промислове виробництво, а отже, існує база для створення і розвитку нових підприємств. У компонентній структурі виробничих потужностей регіону чільне місце посідає машинобудівний комплекс: транспортні та підйомно-транспортні механізми (автобуси, автонавантажувачі, конвеєри, автокрани), сільськогосподарська техніка, виробництво поліграфічних машин, шахтного та гірничовидобувного обладнання.

Сюди охоче переїздять працівники, не так критично відчувається кадровий голод. Крім того, Львівська область має великі можливості для міжнародної співпраці. Близькість кордону формує її експортоорієнтованість та створює умови для масштабування бізнесу. На Львівщині розташовані шість пунктів пропуску, які є основними транспортними коридорами в Європу.

На початок 2024 року у Львівській області зареєстровано 13 індустріальних парків. Один з прикладів, "Формація.Львів" — він має величезний потенціал та активно розвивається. А резидентам індустріальних парків надаються податкові та митні пільги: вони звільняються від ПДВ на імпорт нового обладнання, яке ввозять в Україну. Якщо підприємства є резидентами індустріального парку, вони також звільняються від податку на прибуток протягом десяти років, можуть отримати компенсацію відсоткової ставки за кредитами, а також пільгову ставку на оренду землі.

З метою підтримки релокованого бізнесу місцева влада розробила грантову та ваучерну програми, а також залучає спеціальні фонди. На базі управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради створено сервіс підтримки релокованого бізнесу Invest in Lviv. Підприємцям надають допомогу в підборі відповідних виробничих, складських і офісних приміщень, а також у перевезенні обладнання, потужностей та товару.

Ще на території області реалізується проєкт "Relocation Revision: формування сприятливих умов для релокації бізнесу з територій, що тимчасово окуповані чи постраждали внаслідок бойових дій, до більш безпечних регіонів України". Наприклад, релоковане підприємство може отримати 100 000 грн.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко також розповідає, що Львівська міська рада активно співпрацює та сприяє розвитку бізнесу, надаючи спрощені процедури та підтримку. Наприклад, цього року Львів ввійшов у п’ятірку найпрозоріших міст України за версією Transparency Internationa, а у лютому 2024 року Львів потрапив у престижний міжнародний рейтинг fDi Intelligence у категорії найкращих економічно ефективних європейських міст.

Держава розуміє проблеми українського бізнесу та важливість його працездатності, тому намагається максимально сприяти релокації виробництва та працівників у безпечні місця. Подання заявок, їх приймання та розгляд відбуваються поетапно: підприємство, яке планує релокуватися, заповнює опитувальник від Львівської ОДА для визначення потреб бізнесу, починається пошук необхідного приміщення, пізніше підприємство обирає перевізника — Укрпошту або Укрзалізницю. А фінальним кроком стає подання заявки до Міністерства економіки. За такої процедури бізнесмену відшкодовується з державного бюджету більша частина від суми витрат на перевезення.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net