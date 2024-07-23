Визит не изменит политической позиции Китая, которая приведет Украину постепенно к военной капитуляции. Создать условия, чтобы Украина прекратила сопротивление, и сорвать помощь Запада, и конфликт заморозился, но с возможностью для России восстановить боеспособность и продолжить войну.

Китай в последние годы интенсивно работал, чтобы усилить военную компоненту России, и сейчас 70-80% составляющих в российском вооружении пришло из Китая. Их доля увеличилась в 10 раз с 2022 года.

Кроме этого, мы наблюдали целенаправленные действия Китая для подрыва украинской формулы мира непосредственно на Глобальном Юге. И предложение китайско-бразильской формулы мира не предполагает восстановление территориальной целостности Украины.

Китай будет предлагать Украине принять эту формулу, которая на самом деле приведет Украину к капитуляции, потому что она направлена на то, чтобы прекратить военные действия, помощь Украине, возобновить переговоры с Россией, снять санкции с России.

Скорее всего, китайцы усилят это давление, рассчитывая, что американская помощь под вопросом и Украина истощена.

Мы, конечно, не знаем позиции Офиса президента и МИДа, но признаков, что Украина согласится на такие условия, нет.

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