Візит не змінить політичної позиції Китаю, яка полягає в тому, щоб привести Україну поступово до воєнної капітуляції. Створити умови, щоб Україна припинила спротив, і зірвати допомогу Заходу, і конфлікт заморозився, але з можливістю для Росії відновити боєздатність і продовжити війну.

Китай останніми роками інтенсивно працював, щоб посилити воєнну компоненту Росії, і наразі 70-80% складових у російському озброєнні прийшло з Китаю. Їх частка збільшилася вдесятеро з 2022 року.

Крім цього ми спостерігали цілеспрямовані дії Китаю для підриву української формули миру безпосередньо на Глобальному Півдні. І пропозиція китайсько-бразильської формули миру не передбачає відновлення територіальної цілісності України.

Китай буде пропонувати Україні пристати на цю формулу, яка насправді приведе Україну до капітуляції, бо вона направлена на те, щоб припинити воєнні дії, допомогу Україні, поновити переговори з Росією, зняти санкції з Росії.

Найімовірніше, китайці посилять цей тиск, розраховуючи, що американська допомога під питанням і Україна виснажена.

Ми, звісно, не знаємо позиції Офісу президента і МЗС, але ознак, що Україна погодиться на такі умови, немає.

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