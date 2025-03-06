Если в 2023 году мы трудоустроили 14 тысяч человек за 60 лет, то в прошлом году уже около 20 тысяч. И будет еще больше

Каждый четвертый, или около 8 млн человек в Украине сегодня старше 60 лет, говорится в исследовании Института демографии и проблем качества жизни. Но почти все они (7,5 млн) находятся вне рынка труда. Но ситуация меняется.

Несмотря на прямой запрет на любую дискриминацию в украинском обществе, до сих пор сильны стереотипы в отношении работников с большим опытом. На телевидении мы видим молодые лица телеведущих, в ресторанах – молодые бармены и официанты, в барбершопах – молодые парикмахеры. Относительно много людей с опытом на государственной службе и в академической среде, а еще в больницах и школах, где уровень зарплат крайне редко дотягивает до среднего по стране.

Но долго так продолжаться не будет. Украинское общество стареет, меняется и рынок труда. Через десять лет людей за 60 будет уже 28%, то есть уже почти каждый третий. Мы видим рост спроса на кандидатов с опытом в своей работе. Если в 2023 году мы трудоустроили 14 000 человек за 60 лет, то в прошлом году уже около 20 000. И будет еще больше.

Украине понадобится больше рабочих рук, говорят в Министерстве экономики. В следующее десятилетие на рынок труда должно выйти 4,5 млн человек дополнительно. Отчасти это будут украинцы, которые вернутся домой после войны. Частично – люди предпенсионного или пенсионного возраста, которые выйдут на работу. Автоматизация производства и новые технологии позволяют людям с опытом дополнять молодежь.

В средние века человек в 40 лет считался очень старым. Сегодня это человек на пике своей профессиональной жизни. Со временем предел продуктивности сдвигается еще дальше. Технологии и медицина, изменение привычек позволяют украинцам жить все дольше. Поэтому активное долголетие — это скорее правило, чем исключение.

Почему работодателям нужно обращать внимание на кандидатов постарше? Потому что, как правило, такие люди более системны и надежны, ищут стабильную работу и готовы долго работать в одной компании. Они лояльны, одновременно самостоятельны при принятии операционных решений, потому что имеют больше жизненного опыта. Люди старшего возраста обычно менее подвержены рискам, осторожны в принятии решений.

Два месяца назад Служба занятости опросила более 55 тысяч работодателей, на которых работают почти 5 млн украинцев. Среди других был вопрос о готовности работодателей нанимать людей в возрасте за 60 лет. По предварительным данным (анкеты еще обрабатываются), таких кандидатов готовы рассматривать в 18% компаний. Это хорошие новости для кандидатов с опытом: вас ждут на рынке труда!

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