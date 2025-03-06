Якщо у 2023 році ми працевлаштували 14 тисяч людей за 60 років, то минулого року вже майже 20 тисяч. І буде ще більше

Кожен четвертий, або близько 8 млн людей в Україні сьогодні старше 60 років, йдеться у дослідженні Інституту демографії та проблем якості життя. Але майже всі вони (7,5 млн) перебувають поза ринком праці. Та ситуація змінюється.

Попри пряму заборону на будь-яку дискримінацію в українському суспільстві досі сильними є стереотипи щодо працівників з великим досвідом. На телебаченні ми бачимо молоді обличчя телеведучих, у ресторанах — молоді бармени та офіціанти, у барбершопах — молоді перукарі та перукарки. Відносно багато людей з досвідом на державній службі та в академічному середовищі, а ще у лікарнях та школах, де рівень зарплат вкрай рідко дотягує до середнього по країні.

Але довго так тривати не буде. Українське суспільство старішає, змінюється й ринок праці. За десять років людей за 60 буде вже 28%, тобто вже майже кожен третій. Ми бачимо зростання попиту на кандидатів із досвідом у своїй роботі. Якщо у 2023 році ми працевлаштували 14 000 людей за 60 років, то минулого року вже майже 20 000. І буде ще більше.

Україна потребуватиме більше робочих рук, кажуть у Міністерстві економіки. У наступне десятиліття на ринок праці мають вийти 4,5 млн людей додатково. Частково це будуть українці, які повернуться додому після війни. Частково — люди передпенсійного або пенсійного віку, які вийдуть на роботу. Автоматизація виробництва та нові технології дозволяють людям із досвідом доповнювати молодь.

У середні віки людина в 40 років вважалася дуже старою. Сьогодні це людина на піку свого професійного життя. З часом межа продуктивності зсовується ще далі. Технології та медицина, зміна звичок дозволяють українцям жити все довше. Тому активне довголіття — це вже скоріше правило, ніж виняток.

Чому роботодавцям треба звертати увагу на кандидатів старшого віку? Тому що зазвичай такі люди більш системні та надійні, шукають стабільну роботу та готові довго працювати в одній компанії. Вони лояльні, водночас самостійні під час прийняття операційних рішень, бо мають більше життєвого досвіду. Люди старшого віку, як правило, менш схильні до ризиків, обережні у прийнятті рішень.

Два місяці тому Служба зайнятості опитала понад 55 тисяч роботодавців, на яких працюють майже 5 млн українців. Серед інших було й питання про готовність роботодавців винаймати людей віком за 60 років. За попередніми даними (анкети ще обробляються), таких кандидатів готові розглядати у 18% компаній. Це хороші новини для кандидатів з досвідом: на вас чекають на ринку праці!

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