По данным Djinni, маркетологи разных направлений получили в 2023 году больше всего предложений

Тенденция последних лет неизменна – спрос на маркетологов разных направлений среди вакансий остается в топе с начала полномасштабного вторжения. И первая волна увеличения спроса была еще при ковиде, когда многие бизнесы только начали выходить в онлайн. По данным Djinni, маркетологи разных направлений получили больше всего предложений в 2023 году от рекрутеров.

Давайте разбираться, почему поиск маркетолога может быть сложной задачей.

1. Конкуренция на рынке труда

В области маркетинга большая конкуренция в поиске талантливых специалистов – по состоянию на 1 апреля 2024 года, 9889 вакансий на сайтах по поиску работы (для анализа мы брали Djinni, work.ua, DOU, robota.ua). По нашим подсчетам, из них 68% работодателей ищут Marketing Manager-ов.

2. Миксированный набор навыков и непонимания роли как самими компаниями, так и рекрутинговыми агентствами

От маркетологов ожидают разнообразных навыков, включая аналитику, копирайтинг, работу с социальными медиа, SEO и другие. В целом есть много специалистов, которых объединяет общий тайтл "маркетолог". Это может быть и Marketing Manager или Marketing Lead, работающие с несколькими направлениями маркетинга, в том числе привлекая фрилансеров или подрядчиков. Это также может быть человек, который покрывает часть задач собственноручно и работает прицельно, или стратег, отвечающий за видение маркетингового продвижения. Могут быть управленческие позиции – Head of Marketing и CMO, которые соответствуют или строят маркетинговые отделы в компаниях.

Еще могут быть маркетологи узкого направления: SEO Specialist, PPC, SMM, Affiliate и т.д. А иногда digital-маркетолог может быть одновременно и PR-специалистом.

Но с другой стороны бизнес не всегда понимает, что может маркетолог, а что нет. Часто ожидают, что маркетолог приведет бешеное количество лидов, как по волшебству. И нужно объяснять, какие ожидания валидны, а какие нет и адаптировать их под конкретную вакансию.

3. Важность soft skills и компетенций

Отбор нетехнических специалистов сложен также не только из-за разнообразия ролей, но и из-за важности soft skills и компетенций.

Главные soft skills маркетолога – это проактивность, результатоориентированность, умение эффективно коммуницировать.



4. Важность hard skills

Главные hard skills маркетолога это: технические знания в соответствии с направлением работы, умение анализировать данные и умение создать маркетинговую стратегию или маркетинговый план.

Как удачно отыскать маркетолога?



Итак, найм маркетологов – это сложный процесс, но при правильном подходе можно найти и нанять специалиста, который будет соответствовать вашему портрету и бизнес-задачам. Для этого рекомендую комбинировать разные каналы продвижения вакансии.

1. Используйте различные платформы job, такие как work.ua, robota.ua, Djinni, DOU, чтобы привлечь потенциальных кандидатов. Также следует использовать профессиональные профильные чаты для публикации объявлений и расширения пайплайна (воронки) кандидатов.

2. Помните о важности рекомендаций и нетворкинга. Полученные от коллег, друзей или профессионального нетворкинга рекомендации могут быть очень ценны при поиске маркетологов.

3. Важно эффективно использовать базу специалистов для закрытия вакансий, поскольку это позволяет учитывать предпочтения специалистов по будущим проектам, их технические навыки и ожидаемую зарплату. И при совпадении ожиданий кандидата и компании письмо с предложением попадает четко в цель.

4. Активный сорсинг и хантинг также являются действенными методами поиска кандидатов, позволяющими быстро и целенаправленно привлекать соответствующих специалистов в вашу команду.



5. И, конечно, всегда можно обратиться к рекрутинговым агентствам или профильным фрилансерам за помощью.

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