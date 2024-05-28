Тенденція останніх років незмінна — попит на маркетологів різних напрямків серед вакансій залишається в топі з початку повномасштабного вторгнення. Та перша хвиля збільшення попиту була ще за ковіду, коли багато бізнесів тільки почали виходити в онлайн. За даними Djinni, маркетологи різних напрямків отримали найбільше пропозицій у 2023 від рекрутерів.

З'ясуймо, чому пошук маркетолога може бути складним завданням.

1. Конкуренція на ринку праці

У галузі маркетингу велика конкуренція в пошуку талановитих спеціалістів — станом на 1 квітня 2024 року, 9889 вакансій на сайтах з пошуку роботи (для аналізу ми брали Djinni, work.ua, DOU, robota.ua). За нашими підрахунками, з них 68% роботодавців шукають Marketing Manager-ів.

2. Міксований набір навичок та нерозуміння ролі як самими компаніями, так і рекрутинговими агенціями

Від маркетологів очікують різноманітних навичок, це зокрема аналітика, копірайтинг, робота з соціальними медіа, SEO та інші. Загалом є багато спеціалістів, яких об’єднує загальний тайтл "маркетолог". Це може бути і Marketing Manager або Marketing Lead, які працюють з кількома напрямками маркетингу, також залучаючи фрилансерів або підрядників. Це також може бути людина, яка покриває частину задач власноруч і працює прицільно, або ж стратег, який відповідає за бачення маркетингового просування. Можуть бути управлінські позиції — Head of Marketing та CMO, які відповідають або будують маркетингові відділи в компаніях.

Ще можуть бути маркетологи вузького напрямку: SEO Specialist, PPC, SMM, Affiliate тощо. А іноді, digital-маркетолог може бути одночасно і PR-спеціалістом.

Та з іншої сторони, бізнес не завжди розуміє, що може маркетолог, а що ні. Часто очікують, що маркетолог приведе шалену кількість лідів, як за помахом чарівної палички. І потрібно пояснювати, які очікування валідні, а які ні та адаптувати їх під конкретну вакансію.

3. Важливість soft skills та компетенцій

Відбір нетехнічних спеціалістів складний також не тільки через різноманітність ролей, а ще й через важливість soft skills та компетенцій.

Головні soft skills маркетолога – це: проактивність, результатоорієнтованість, вміння ефективно комунікувати.



4. Важливість hard skills

Головні hard skills маркетолога це: технічні знання відповідно до напрямку роботи, вміння аналізувати дані та вміння створити маркетингову стратегію або маркетинговий план.

Як успішно знайти маркетолога?



Отже, наймання маркетологів — це складний процес, але за умови правильного підходу можна знайти та найняти фахівця, який буде відповідати вашому портрету та бізнес-задачам. Для цього рекомендую комбінувати різні канали просування вакансії.

1. Використовуйте різноманітні job платформи, такі як work.ua, robota.ua, Djinni, DOU, щоб залучити потенційних кандидатів. Також варто використовувати професійні профільні чати для публікації оголошень і розширення пайплайну (воронки) кандидатів.

2. Пам’ятайте про важливість рекомендацій та нетворкінгу. Отримані від колег, друзів або професійного нетворкінгу рекомендації можуть бути дуже цінними під час пошуку маркетологів.

3. Важливо ефективно використовувати базу спеціалістів для закриття вакансій, оскільки це дозволяє враховувати вподобання спеціалістів щодо майбутніх проєктів, їх технічні навички та очікувану зарплату. І у разі відповідності очікувань кандидата та компанії, лист із пропозицією влучає чітко в ціль.

4. Активний сорсинг та хантинг також є дієвими методами пошуку кандидатів, що дозволяють швидко та цілеспрямовано залучати відповідних спеціалістів до вашої команди.



5. І, звісно, завжди можна звернутись до рекрутингових агенцій або профільних фрилансерів по допомогу.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net