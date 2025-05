Недавняя история с CBEX — платформой, которая обещала 100% прибыли за 35 дней без рисков, — стала очередным напоминанием: в мире Web3 слишком привлекательные предложения часто заканчиваются фиаско. Трейдеры вкладывались в токен, не подозревая, что выход из игры окажется закрытым. Средства зависли, сайт исчез, поддержки — ноль. Этот случай идеально иллюстрирует типичное honeypot-мошенничество — изощрённую ловушку на основе смарт-контракта.

Что такое Honeypot?

Honeypot (буквально — "банка с мёдом") — это мошенническая схема на основе смарт-контракта, которая позволяет инвестору купить токен, но блокирует возможность его продажи.

Изначально такой проект выглядит привлекательно. График демонстрирует рост, команда — хоть и анонимная, но "коммуницирует". После серии якобы активных сделок и вброса ликвидности токен начинает расти в цене, создавая FOMO — страх упустить выгодную возможность. Но когда вы пытаетесь выйти — контракт блокирует продажу или разработчики уже успели выкачать пул ликвидности.

Результат: деньги в ловушке. Актив — технически в кошельке, но без какой-либо ликвидности или возможности продать.

Этапы классического honeypot-мошенничества

Запуск и промо

Мошенники запускают токен в сети и начинают агрессивную кампанию в Telegram, WhatsApp, X (Twitter). Продвигают проект как "следующий 100x", часто используются фейковые аккаунты, анонимные советы в чатах или даже подставных инфлюенсеров.

Имитация активности

Затем в дело вступает техническая манипуляция: в контракт вливается искусственная ликвидность, создаются фальшивые сделки между кошельками мошенников. Токен показывает рост. Трейдеры видят график с "зелёной свечой", боятся упустить шанс и массово скупают токен.

Блокировка токена

Когда пользователи пытаются продать токен, смарт-контракт блокирует выход или разработчики выводят ликвидность.

Исчезновение

Сайт исчезает, соцсети удалены или молчат. Смарт-контракт не меняется, а токен — больше не продаётся. В блокчейне всё выглядит законно, но технически ваши активы замкнуты в системе.

Однако история не заканчивается. Те же мошенники запускают новый токен, с новым брендом и аудиторией. Цикл начинается заново.

Как избежать ловушки: простой чек-лист для Web3-пользователя

Вот несколько практических шагов, которые помогут избежать таких схем:

DYOR — Do Your Own Research

Никогда не доверяйте только красивой обёртке. Проверяйте:

есть ли у проекта открытая документация (например, whitepaper);

известна ли команда, есть ли у неё опыт;

упоминается ли токен на авторитетных платформах, или только в анонимных Telegram-чатах.

Если всё "на словах" и никакой верификации нет — это уже красный флаг.

Анализируйте контракт

Во многих honeypot-контрактах прописаны условия, ограничивающие продажу. Даже если вы не разработчик, существуют инструменты, которые помогут:

Token Sniffer — проверка функций, блокирующих выход;

GoPlus Security — анализ кода на потенциальные уязвимости;

DexTools — обзор активности и структуры владения.

Проверьте наличие аудита

Проекты часто заказывают аудит у третьих сторон — например Certik, Hacken или PeckShield. Аудит не гарантирует безопасность, но показывает серьёзность намерений.

Если никакого отчёта нет, а на сайте только "аудит своими силами" или PDF-файл без подписей и ссылок — лучше держаться подальше.

Тестируйте осторожно

Если после всех проверок остаются сомнения, не стоит инвестировать все средства сразу. Протестируйте покупку на минимальную сумму — и попробуйте сразу продать. Если трансакция зависает или вы видите неясные комиссии — это уже сигнал.

Но и тут стоит быть внимательным: некоторые мошенники разрешают мелкие трансакции, чтобы создать иллюзию безопасности. А вот крупные суммы — блокируют.

Мир криптовалют — это одновременно и поле для инноваций, и среда, где легко стать жертвой. Honeypot-проекты — не исключение, а часть этой реальности. Их становится всё больше, они развиваются быстрее, чем инфраструктура безопасности успевает реагировать.

Однако у каждого пользователя есть своя степень ответственности. Вы не можете изменить сам рынок, но можете изменить подход: вооружайтесь знаниями, используйте надёжные кошельки, анализируйте код и не ведитесь на "слишком хорошо, чтобы быть правдой".

Мир Web3 — это не только про свободу и децентрализацию, но и про ответственность. Honeypot-мошенничество — это напоминание: свобода финансов не равна свободе от рисков. Наоборот — она требует ещё большей бдительности. В Web3 выигрывают не те, кто быстро нажимает "купить". А те, кто долго думает, прежде чем это сделать.

