регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці

Світ криптовалют — це водночас і поле для інновацій, і середовище, де легко стати жертвою. Honeypot-проєкти — не виняток, а частина цієї реальності

Недавня історія зі CBEX — платформою, яка обіцяла 100% прибутку за 35 днів без ризиків, — стала черговим нагадуванням: у світі Web3 надто привабливі пропозиції часто закінчуються фіаско. Трейдери вкладалися в токен, не підозрюючи, що вихід з гри виявиться закритим. Кошти зависли, сайт зник, підтримки — нуль. Цей випадок ідеально ілюструє типове honeypot-шахрайство — витончену пастку на основі смартконтракту.

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