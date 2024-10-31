Действующее законодательство Украины наряду с достаточно классическим способом защиты нарушенных прав, а именно обращением в суд, предоставляет владельцам компании достаточно обширный арсенал дополнительных средств защиты своих прав и интересов. Они призваны не только урегулировать конкретную конфликтную ситуацию внутри компании, но и предотвратить ее возникновение в будущем, а также минимизировать риски для учредителей компании.

Учредительный договор

Учредительный договор может заключаться на этапе создания компании между ее учредителями, также этот договор применяется для урегулирования отношений учредителей акционерных обществ.

Здесь понятие учредительного договора мы рассмотрим именно как один из возможных механизмов защиты прав учредителей при создании компании.

Учредительный договор может устанавливать и регулировать основы взаимоотношений между учредителями при создании компании, закреплять четкий порядок действий, необходимых для ее создания, включая подготовку и представление учредительных документов, регистрацию компании, размер долей учредителей, порядок и способы формирования уставного капитала, определить порядок формирования и зоны ответственности руководящих органов компании и т.д.

Основное внимание в этом вопросе я бы советовал уделять детализации сведений о каждом из учредителей компании, включая их права и обязанности. Также определению размера долей в уставном капитале, принадлежащих каждому учредителю, и порядок внесения ими взносов. Важно также определение конкретных шагов и ответственных лиц за регистрацию компании и выполнение других формальностей, условия ответственности учредителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств друг перед другом.

В дальнейшем на основе учредительного договора может быть заключен корпоративный договор.

Корпоративный договор

Сферой применения корпоративного договора преимущественно общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, а также акционерные общества. Само понятие корпоративного договора не ново и применялось в разных формах в течение значительного времени. Однако правовую определенность корпоративный договор приобрел с 2018 года с принятием профильного законодательства.

Этот документ, как правило, содержит детальные правила относительно взаимоотношений между фаундерами компании, в частности порядок распределения дивидендов, порядок реализации учредителями и акционерами своих прав, порядок голосования на общем собрании, процедуры разрешения конфликтов, правила выхода из бизнеса, положения о неконкуренции, конфиденциальности, механизмы принятия решений, порядок финансирования компании и другие специфические договоренности между учредителями.

При составлении проекта корпоративного договора важно обратить внимание на описание процедуры внутреннего разрешения споров, включая обязательные консультации, голосование, привлечение независимых экспертов/медиаторов, положения о медиации и арбитраже для разрешения конфликтов между учредителями, процедуры принятия новых членов, условия и порядок увеличения уставного. капитала компании; порядок определения долей в бизнесе и их уплаты собственниками. Кроме того, целесообразно описать условия и порядок выхода учредителя из компании, включая механизм выкупа его доли другими участниками или третьей стороной, процедуры оценки доли.

Резюмируя можно сказать, что корпоративный договор дополняет устав, заполняя пробелы и детализируя положения, которые не отражены или частично отражены в уставе. Он позволяет учредителям более гибко регулировать свои взаимоотношения, учитывая специфические потребности компании и нивелировать значительное количество рисков. В настоящее время все больше владельцев бизнеса обращает на него свое внимание.

Устав компании

Деятельность практически любой компании на территории Украины регулируется уставом. Устав является ключевым документом, утверждаемым учредителями компании и регулирующим ее деятельность, определяющим правила и порядок ее функционирования. К сожалению, даже сейчас многие учредители бизнеса не уделяют значительного внимания этому документу, предпочитая готовые решения вместо разработки индивидуального документа именно под их компанию с учетом именно их потребностей и нивелирования возможных рисков.

Важность этого документа, обусловленная тем, что устав определяет организационную структуру компании, включая управленческие органы и их полномочия и регламентирует порядок и способы принятия решений такими управленческими и руководящими органами. Уставом могут быть урегулированы вопросы распределения прибыли между владельцами бизнеса, процедура принятия новых участников, основания и порядок исключения действующих владельцев компании или их добровольного выхода из состава компании, порядок урегулирования внутренних споров и еще целый ряд очень важных аспектов.

Говоря о конкретных практических аспектах, можно сразу выделить возможность увеличения процента голосов, необходимых для принятия тех или иных решений по компании, передачи части полномочий директора к учредителям бизнеса и/или установления для некоторых полномочий директора/дирекции обязательного согласования действий со стороны фаундеров компании – эти шаги являются дополнительным предохранителем противоправных действий в отношении учредителей компании.

Качественно составленный устав помогает избежать многих проблем и конфликтов, обеспечивает правовую определенность и защиту интересов всех участников, способствует прозрачности управленческих и финансовых процессов. Таким образом, инвестирование времени и ресурсов в разработку качественного устава является выгодным вложением в будущее компании.

Учет долей участников ООО/ОДО в Центральном депозитарии Украины

Ранее некоторые учредители бизнеса выбирали акционерные общества как форму своей компании из-за большей защищенности доли их бизнеса. Это обусловлено тем, что акции учредителей акционерных обществ учитывались в депозитарных учреждениях, а следовательно, к ним не было доступа у недобросовестных нотариусов и государственных регистраторов, через которых как правило и происходит рейдерский захват успешных бизнесов.

Однако с весны 2024 года общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и их фаундеры могут получить возможность перевести учет части из Единого государственного реестра юридических лиц в учетную систему долей Центрального депозитария Украины.

Учет долей ООО/ОДО в Центральном депозитарии – это действенный инструмент защиты интересов учредителей бизнеса в Украине. Ведь его основная цель – усиление защиты прав собственности участников ООО и уменьшение рисков рейдерства и незаконных операций с долями, которые осуществляют недобросовестные государственные регистраторы. Благодаря ограниченному кругу лиц, имеющих право вносить информацию в учетную систему Центрального депозитария, эта система должна быть надежнее, чем Единый государственный реестр юридических лиц.

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