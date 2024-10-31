Чинне законодавство України поруч із досить класичним способом захисту порушених прав, а саме зверненням до суду, надає власникам компанії досить великий арсенал додаткових засобів захисту своїх прав та інтересів. Вони покликані не лише врегулювати конкретну конфліктну ситуацію всередині компанії, але і запобігти її виникненню в майбутньому, а також мінімізувати ризики для засновників компанії.

Засновницький договір

Засновницький договір може укладатися на етапі створення компанії між її засновниками, також цей договір застосовується для врегулювання відносин засновників акціонерних товариств.