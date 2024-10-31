Механізми захисту корпоративних прав – що нового
Тимофій Щербань
юрист практики Супроводу бізнесу в Juscutum
Чинне законодавство України поруч із досить класичним способом захисту порушених прав, а саме зверненням до суду, надає власникам компанії досить великий арсенал додаткових засобів захисту своїх прав та інтересів. Вони покликані не лише врегулювати конкретну конфліктну ситуацію всередині компанії, але і запобігти її виникненню в майбутньому, а також мінімізувати ризики для засновників компанії.
Засновницький договір
Засновницький договір може укладатися на етапі створення компанії між її засновниками, також цей договір застосовується для врегулювання відносин засновників акціонерних товариств.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net