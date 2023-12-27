Мир

• Дальнейшее обострение конкуренции между Китаем и США. Это не прямая вражда, а увеличение количества сфер, где конкуренция обостряется. США и Китай начали более активно соревноваться в сфере высоких технологий. В области региональной безопасности (в Азии) США и Китай пытаются склонить к сотрудничеству с собой новых игроков: Китай – Соломоновы Острова, США – Таиланд, Папуа – Новую Гвинею.

Такое сотрудничество дает доступ к военным базам этих государств. Формируются блоки партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мир распадается и сегментируется.

• В Европе становится больше экономических проблем, одна из причин – рост цен на энергоресурсы.

• Для Глобального Юга – Украина воспринимается как "прокси" Запада, за нами только наблюдают и не собираются вмешиваться.

• Главная цель России сегодня – приостановить расширение НАТО.

• (!) Все (и Запад, и не Запад) хотят, чтобы Украины больше не было в информационном пространстве. Денег становится все меньше. Мы для мира как фронтир для сдерживания России, и все игроки с радостью пойдут на замораживание конфликта.

• В инерционном сценарии развития мира США останутся доминантой до 2050 года, они победят в технологической конкуренции своих оппонентов (в первую очередь Китай).

• Будущее Китая в 2050 году туманно, он может даже прекратить существование, основная причина – гибель от демографических процессов в стране.

• В США существенные риски гражданской войны из-за выборов и непризнания результатов выборов. И на реализацию этих рисков будут работать Россия и Китай.

• Продолжается процесс обособления Турции, ОАЭ, Индонезии. Они пытаются сформулировать свою автономную позицию, включая ситуацию в Украине, и противопоставлять себя Западу. БРИКС и ШОС – это проявление антипода старому Западу.

• Происходит трансформация и на Западе (этому процессу уже лет 15).

• Единого "Запада" уже не существует, как многие еще думают.

• Создается система, в которой больше не доминирует Запад. Старая система международных отношений – закончилась (!).

• Мы живем сегодня в период межсистемного перехода. Страны пытаются передоговориться на новых условиях. Китай, Турция, Индия, ЮАР, ОАЭ, Бразилия, Аргентина. Они не участвовали в старых договоренностях (о навязанном им мировом порядке), и они хотят переговорить (включая Японию и Южную Корею).

• У нас сегодня кризис западной либеральной системы как идеологии. Мир понял, что демократия не равна экономическому процветанию, экономическому росту и благополучию. Есть запрос на новые модели.

• В 2024 году новой мировой системы еще не будет, это процесс на 10-15 лет. Будут новые договоры о военно-техническом сотрудничестве, двусторонние пакты.

Война

• Критически становится вопрос субъектности. Если у нас нет собственного плана, то будем исключительно ресурсом для других игроков. И такой фигурой в игре могут пренебречь решение своих задач.

• С большой долей вероятности, нас будут принуждать к переговорам. Вариантов два: "Минск" или "замораживание" конфликта. До выборов в РФ (март 2024 года) Путину нужны успехи. До марта переговоры не будут.

Выборы в США будут осенью, к этому времени Белый дом хочет иметь уверенность. Временное окно "решения украинского вопроса" – апрель–август 2024 года.

• Если не произойдет "замораживание" летом 2024 года, война будет продолжаться до 2025 года, но помощь Украина получит минимальную. Рассчитывать можем только на себя.

• Наша задача – к "окну замораживания" отвоевать лучшие позиции для вступления в переговоры. Эту же цель, судя по всему, преследует и Россия.

• Перемирие будет объявлено на условиях, которые пока в Украине никто не готов озвучивать (это вызовет сильный социальный резонанс и падение рейтингов власти).

Худший сценарий – демилитаризация Украины и нейтралитет.

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