Инерционный сценарий

1. Мир будет фрагментирован в несколько блоков во главе с региональными лидерами. Но не "Вест энд Рест", а типа несколько ОСМД с закрытыми дворами. Глобального миропорядка не будет.

2. Блоки будут конкурировать между собой: от того, что некоторые разъемы на гаджетах перестанут быть универсальными (впрочем, розетки до сих пор не унифицированы даже на Западе), до войн на периферии.

3. Победителем в этой конкуренции будет Запад. К 2050 году ни одна другая сила даже и близко не сравнится с США. Хотя "победитель" – это самый сильный и богатый среди других, а не глобальный шериф – такого точно не будет.

4. Россия и Китай провалятся. 2018 год был для КНР пиком, дальше – только вниз. С определенной вероятностью середину века как единые государства они не переживут.

5. Украина будет в последнем вагоне, но западного эшелона. Западу выгодна "ранняя Южная Корея 2.0" – бедный и милитаризованный форпост против России или Китая. На это будут давать деньги. Станем ли мы "поздней Кореей" – богатой и милитаризованной – зависит исключительно от нас. Если судейскую мафию не поборем и налоговую систему не приведем в сознание – не станем. Наш шанс – распад России. Если сможем стать центром управления процессами в северной Евразии – поднимемся (маловероятно, но почему бы не помечтать).

Катастрофический сценарий-1

Китай нападает на Тайвань, США вмешиваются, начинается Третья мировая – не по размаху, но по последствиям для глобальной экономики.

Катастрофический сценарий-2

Гражданская война в США – здесь и комментировать нечего.

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