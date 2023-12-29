Мир в следующие четверть века – три сценария
Инерционный сценарий
1. Мир будет фрагментирован в несколько блоков во главе с региональными лидерами. Но не "Вест энд Рест", а типа несколько ОСМД с закрытыми дворами. Глобального миропорядка не будет.
2. Блоки будут конкурировать между собой: от того, что некоторые разъемы на гаджетах перестанут быть универсальными (впрочем, розетки до сих пор не унифицированы даже на Западе), до войн на периферии.
3. Победителем в этой конкуренции будет Запад. К 2050 году ни одна другая сила даже и близко не сравнится с США. Хотя "победитель" – это самый сильный и богатый среди других, а не глобальный шериф – такого точно не будет.
4. Россия и Китай провалятся. 2018 год был для КНР пиком, дальше – только вниз. С определенной вероятностью середину века как единые государства они не переживут.
5. Украина будет в последнем вагоне, но западного эшелона. Западу выгодна "ранняя Южная Корея 2.0" – бедный и милитаризованный форпост против России или Китая. На это будут давать деньги. Станем ли мы "поздней Кореей" – богатой и милитаризованной – зависит исключительно от нас. Если судейскую мафию не поборем и налоговую систему не приведем в сознание – не станем. Наш шанс – распад России. Если сможем стать центром управления процессами в северной Евразии – поднимемся (маловероятно, но почему бы не помечтать).
Катастрофический сценарий-1
Китай нападает на Тайвань, США вмешиваются, начинается Третья мировая – не по размаху, но по последствиям для глобальной экономики.
Катастрофический сценарий-2
Гражданская война в США – здесь и комментировать нечего.