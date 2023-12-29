Інерційний сценарій

1. Світ буде фрагментований на кілька блоків на чолі з регіональними лідерами. Але не "Вест енд Рест", а типу кілька ОСББ із закритими дворами. Глобального світопорядку не буде.

2. Блоки конкуруватимуть між собою: від того, що деякі роз'єми на гаджетах перестануть бути універсальними (втім, розетки досі не уніфіковані навіть на Заході), до війн на периферії.

3. Переможцем у цій конкуренції буде Захід. До 2050 року жодна інша сила навіть і близько не зрівняється зі США. Хоча "переможець" – це найсильніший і найбагатший серед інших, а не глобальний шериф – такого точно не буде.

4. Росія і Китай проваляться. 2018 рік був для КНР піком, далі – тільки вниз. З певною ймовірністю середину століття як єдині держави вони не переживуть.

5. Україна буде в останньому вагоні, але західного ешелону. Заходу вигідна "рання Південна Корея 2.0" – бідний і мілітаризований форпост проти Росії чи Китаю. На це даватимуть гроші. Чи станемо ми "пізньою Кореєю" – багатою і мілітаризованою – залежить винятково від нас. Якщо суддівську мафію не поборемо і податкову систему не приведемо до тями – не станемо. Наш шанс – розпад Росії. Якщо зможемо стати центром керування процесами в північній Євразії – піднімемося (малоймовірно, але чому б не помріяти).

Катастрофічний сценарій-1

Китай нападає на Тайвань, США втручаються, починається Третя світова – не за розмахом, але за наслідками для глобальної економіки.

Катастрофічний сценарій-2

Громадянська війна у США - тут і коментувати нічого.

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