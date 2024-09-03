Это будет первая миссия начала войны. Ранее такие миссии не посылали из-за вторжения России в Украину. Я так понимаю, что МВФ решил, что это вторжение закончилось и можно возвращаться к нормальным отношениям.

Напомню, что это именно МВФ настаивает, вместе с Лагардом в ЕЦБ, что никак нельзя конфисковывать российские активы. Для этих людей этика, права человека, мораль – это пустое слово. Деньги, финансы – на первом месте.

К тому же следующим представителем России в МВФ будет российская банкирша под американскими санкциями. Для МВФ санкции США бездействуют. Какое право есть у МВФ говорить кому-то после этого. Это полное уничтожение репутации.

Когда-то давно, когда я был у власти, я жестко написал о МВФ. Тогда меня распяли в соцсетях, потому что, мол, МВФ – это святые люди, а мы украинские чиновники и экономисты, публичные люди – никто. Мне интересно, что сейчас думают о МВФ те, кто считает их святыми. Теперь тоже все нормально? Никаких проблем нет? Прекрасное место для работы? Компетентные технократы – профессионалы, борющиеся с коррупцией в Украине?

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