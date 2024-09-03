Це буде перша місія з початку війни. Раніше такі місії не посилали через вторгнення росіі в Україну. Я так розумію, що МВФ вирішило, що це вторгнення закінчилось і можна повертатись до нормальних стосунків.

Нагадаю, що це саме МВФ наполягає, разом з Лагард в ЄЦБ, що ніяк не можна конфісковувати російські активи. Для цих людей етика, права людини, мораль – це пусте слово. Гроші, фінанси – на першому місці.

До того ж наступним представником росіі в МВФ буде російська банкірка під американськими санкціями. Для МВФ санкції США не діють. Яке право є у МВФ говорити комусь щось після цього. Це повне знищення репутації.

Колись давно, коли я був у владі, я жорстко написав про МВФ. Тоді мене розпʼяли в соцмережах, бо, мовляв, МВФ – то святі люди, а ми українські чиновники і економісти, публічні люди – ніхто. Мені цікаво, що зараз думають про МВФ ті, хто вважають їх святими. Зараз теж все нормально? Ніяких проблем немає? Прекрасне місце для роботи? Компетентні технократи – професіонали, які борються з корупцією в Україні?

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