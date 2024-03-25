ИГ пригрозили лично Путину и России новыми терактами, если его силовики будут допрашивать и применять пытки в отношении пойманных террористов

На этом фоне Песков уже успел заявить, что "борьба с терроризмом требует международного сотрудничества", но вот досадная незадача, она почти не ведется.

Мол, Путин уже обзвонил многих лидеров, чтобы обсудить теракт, но только не западных, увы.

Как я уже говорил, чуть что, Россия всегда бежит плакаться к США, и сейчас они разыгрывают эту карту. Обратите внимание, как ушли куда-то на десятый план убийства Пригожина, Навального, фальсифицированные выборы и то, что Украина переносит войну на территорию РФ. Кремль пытается показать, что это все пыль.

Мол, вот же международный терроризм, страшное ИГ.

Москва постоянно пытается копировать паттерны поведения Запада, особенно американцев — паттерны поведения господ.

Поэтому не удивительно, что Песков начинает крутить пластинку, мол, ну какая там Украина, это вообще наша внутренняя чухня, гражданская война, один народ, мы тут сами разберемся, но вот лютейший ИГ же, международная угроза, страх и ужас.

Путин, перепуганный ударами по НПЗ и переносом войны на территорию РФ, пытается сейчас разыграть карту жупела международного терроризма. И да, терроризм это действительно страшно, но Россия как раз таки часть этого международного терроризма, как и Иран, но нисколько не жертва.

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