ІД пригрозили особисто Путіну та Росії новими терактами, якщо його силовики допитуватимуть та застосовуватимуть тортури стосовно спійманих терористів

На цьому фоні Пєсков вже встиг заявити, що "боротьба з тероризмом вимагає міжнародної співпраці", але ось прикра невдача, вона майже не ведеться.

Мовляв, Путін уже обдзвонив багатьох лідерів, щоб обговорити теракт, але тільки не західних, на жаль.

Росія завжди біжить плакатися до США, і зараз вони розігрують цю карту. Зверніть увагу, як пішли кудись на десятий план убивства Пригожина, Навального, фальсифіковані вибори й те, що Україна переносить війну на територію РФ. Кремль намагається показати, що це все пил.

Мовляв, ось міжнародний тероризм, страшна ІД.

Москва постійно намагається копіювати патерни поведінки Заходу, особливо американців – патерни поведінки панів.

Тому не дивно, що Пєсков починає крутити платівку, мовляв, ну яка там Україна, це взагалі наша внутрішня чухня, громадянська війна, один народ, ми тут самі розберемося, але ж люта ІД, міжнародна загроза, страх і жах.

Путін, переляканий ударами по НПЗ та перенесенням війни на територію РФ, намагається зараз розіграти карту жупела міжнародного тероризму. І так, тероризм це справді страшно, але Росія саме частина цього міжнародного тероризму, як і Іран, але анітрохи не жертва.

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