Очень симптоматическая история, которая наглядно показывает, что происходит, когда государственная система занимается самопоеданием

Эту проблему скоро ощутят все города.

Объясню почему.

Этот мост напоминает систему управления. Стоит с советских времен и сыпется.

Очень симптоматическая история, наглядно показывающая, что происходит, когда государственная система занимается самопоеданием, потому что одним политикам не нравятся другие.

Сейчас те из них, кто кричал, зачем вам в войну ремонтировать дороги и мосты, кричат: "Почему не ремонтируются дороги и мосты?" Но здесь нет противоречия: нужны и дороги с мостами, и деньги на ВСУ.

Ремонтирует ли столица дороги и мосты? Как может. Как может, потому что у Киева забрали 60% поступлений от "военного" налога, существенно наполнявшего бюджет. Забрали эти поступления и у других городов.

Помогает ли столица ВСУ? Из последних новостей: Киевсовет выделил на помощь военным уже 7,5 млрд грн.

Помогли ли власти городам, кроме того, что отняли у них поступления? Нет. Поспособствовала ли власть в помощи ВСУ? Еще неделю назад за прямую помощь от громады защитникам была уголовная статья. Лишь несколько дней назад, на третий год войны разрешили.

Будет ли власть, у которой киевская громада с Кличко вместе вызывают аллергическую реакцию, хотя бы не мешать? Нет. Потому что политические конкуренты.

Вот и выходит, что система работает по принципу: чем хуже, тем лучше. А заложниками этого становятся киевляне, львовяне, днепряне и все остальные.

Обрушенный мост в Киеве – это опасный симптом. Система госуправления занимается самопоеданием: "Давайте заберем у Киева деньги, чтобы доверие к Кличко упало".

Обрушенный мост в Киеве повторится в других городах, если власти продолжат догонять громады.

Но тогда следующей за мостом может стать система госуправления. Увы.

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