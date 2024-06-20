Дуже симптоматична історія, яка наочно показує, що відбувається, коли державна система займається самопоїданням

Цю проблему скоро відчують всі міста.

Поясню чому.

Цей міст нагадує систему управління. Стоїть з радянських часів і сиплеться.

Дуже симптоматична історія, яка наочно показує, що відбувається, коли державна система займається самопоїданням, бо одним політикам не подобаються інші.

Зараз ті з них, хто кричав, навіщо вам у війну ремонтувати дороги та мости, кричать: "Чому не ремонтуються дороги та мости?" Але тут немає протиріччя: потрібні й дороги з мостами, й гроші на ЗСУ.

Чи ремонтує столиця дороги та мости? Як може. Як може, бо в Києва забрали 60% надходжень від "військового" податку, який суттєво наповнював бюджет. Забрали ці надходження і в інших міст.

Чи допомагає столиця ЗСУ? З останніх новин: Київрада виділила на допомогу військовим вже 7,5 млрд грн.

Чи допомогла влада містам, окрім того, що забрала в них надходження? Ні. Чи посприяла влада в допомозі ЗСУ? Ще тиждень тому за пряму допомогу від громади захисникам була кримінальна стаття. Лише кілька днів тому, на третій рік війни дозволили.

Чи буде влада, в якої київська громада з Кличком разом викликають алергічну реакцію, хоча б не заважати? Ні. Бо політичні конкуренти.

Ось і виходить, що система працює за принципом: що гірше, то краще. А заручниками цього стають кияни, львів’яни, дніпряни й всі інші.

Обсипаний міст в Києві – це небезпечний симптом. Система держуправління займається самопоїданням: "Заберімо в Києва гроші, щоб довіра до Кличка впала".

Обсипаний міст в Києві повториться в інших містах, якщо влада продовжить наздоганяти громади.

Але тоді, наступною за мостом, може стати система держуправління. На жаль.

Оригінал

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