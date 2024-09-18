Можно ли остановить падение гривни
Андрей Шевчишин
финансовый аналитик
На сегодня зафиксировано ослабление гривни с 28,78 грн за доллар до 41,50 грн за доллар, то есть на более чем 44%. Это очень большая девальвация для условий мирного времени и низкая для условий военного времени.
К примеру, после югославских войн 1990-х годов Сербия провела валютную реформу, введя новый динар, обменяв старые динары в соотношении 1 новый динар за 12 миллионов старых динаров.
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