На сьогодні зафіксоване послаблення гривні з 28,78 грн за доллар до 41,50 грн за долар, тобто на більш ніж 44%. Це дуже велика девальвація для умов мирного часу та низька для умов воєнного часу.

Наприклад, після югославських воєн 1990-х років Сербія провела валютну реформу, ввівши новий динар, обмінявши старі динари у співвідношенні 1 новий динар за 12 мільйонів старих динарів.