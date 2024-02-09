По словам инсайдеров, Пентагон в прошлом году настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв концентрированными механизированными силами в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры. Киев начал наступление сразу по нескольким направлениям, считая, что так российским будет сложнее задействовать свои резервы, отправляя их на разные участки.

"После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотят прислушиваться к советам США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов", – пишет Politico со ссылкой на американский военный источник.

Главным аргументом Залужного стало то, что у западных союзников не было опыта боевых действий такого масштаба, в такой войне и не понимают, о чем говорят и что предлагают. Такая позиция Залужного не понравилась американцам и показалась им высокомерной.

Затем украинский генерал разместил свое публичное мнение в ведущем британском издании "The Economist", которое, хоть и было правдивым, но не сработало в пользу Украины, поскольку заставило Зеленского срочно убеждать партнеров в том, что война не зашла в позиционный тупик и Запад имеет продолжать оказывать помощь Украине.

Вы знаете, что я не люблю анонимные источники, хоть это и Politico, но хорошо зная на примере отношений между США и Израилем, как американцы относятся к своим партнерам, в которых решают вкладываться, не удивлюсь, если это все так. И если анонимные источники это анонимные источники, то у нас есть официальное заявление Селесты Валландер, помощницы министра обороны США по вопросам международной безопасности в Пентагоне, которая вчера сказала, что Сырский — "опытный и успешный командир".

Нет никаких сомнений в том, что Сырский опытный (это действительно так) и успешный (и это тоже верно: оборона Киева и харьковская наступательная операция), но такие оценки должны давать украинцы, а не представители Пентагона. Для американцев опытный означает лояльный, консервативный, умеющий работать по регламентам и инструкциям, не отклоняющийся от принятых линий. В общем, не бунтарь и не экспериментатор, что американская военная элита тоже не любит.

Как я уже написал, я не удивлюсь, если дела обстоят именно таким образом, и более того, не удивлюсь, если скоро внезапно в США одобрят новый годовой пакет военной помощи. Американцам важно, чтобы за провал наступления, в который они вложили немалые суммы и средства и где не был испытан большой сухопутный механизированный маневр, которого они так желали, были назначены ответственные.

Мы, израильтяне, все это уже много раз проходили – их почерк узнается мгновенно.

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