"Politico" посилаючись на свої джерела серед американських військових стверджує, що це сталося, оскільки існувала серйозна напруженість між Пентагоном та Залужним

За словами інсайдерів, Пентагон минулого року наполягав на тому, щоб ЗСУ здійснили один потужний прорив концентрованими механізованими силами у тому напрямку, куди рекомендували американські штабні офіцери. Натомість Київ почав наступ відразу за декількома напрямками, вважаючи, що так російським буде складніше задіяти свої резерви, відправляючи їх на різні ділянки.

"Після кількох тижнів суперечок стало очевидним, що українці взагалі не хочуть прислухатися до порад США, вони вирішили, що американські військові не можуть їм нічого запропонувати в плані порад", – пише Politico з посиланням на американське військове джерело.

Головним аргументом Залужного стало те, що західні союзники не мали досвіду бойових дій такого масштабу, в такій війні і не розуміють, про що говорять і що пропонують. Така позиція Залужного не сподобалася американцям і видалася їм зарозумілою.

Потім український генерал розмістив свою публічну думку у провідному британському виданні "The Economist", яке, хоч і було правдивим, але не спрацювало на користь Україні, оскільки змусило Зеленського терміново переконувати партнерів у тому, що війна не зайшла у позиційний глухий кут і Захід має продовжувати постачати допомогу Україні.

Я не люблю анонімні джерела, хоч це і Politico, але добре знаючи на прикладі відносин між США та Ізраїлем, як американці ставляться до своїх партнерів, у яких вирішують вкладатися, не здивуюсь, якщо це все так. І якщо анонімні джерела це анонімні джерела, то ми маємо офіційну заяву Селести Валландер, помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в Пентагоні, яка вчора сказала, що Сирський — "досвідчений і успішний командир".

Немає жодних сумнівів у тому, що Сирський — досвідчений (це справді так) та успішний (і це теж вірно: оборона Києва та харківська наступальна операція), але такі оцінки мають давати українці, а не представники Пентагону. Для американців досвідчений означає лояльний, консервативний, що вміє працювати за регламентами та інструкціями, що не відхиляється від прийнятих ліній. Загалом, не бунтар і не експериментатор, чого американська військова еліта теж не любить.

Як я вже написав, я не здивуюсь, якщо справи йдуть саме таким чином, і більше того, не здивуюсь, якщо незабаром раптово в США схвалять новий річний пакет військової допомоги. Американцям важливо, щоб за провал наступу, в який вони вклали чималі суми та кошти і де не було випробувано великий сухопутний механізований маневр, якого вони так бажали, були призначені відповідальні.

Ми, ізраїльтяни, все це вже багато разів проходили — їхній почерк впізнається миттєво.

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