Я думаю, что мы можем говорить о стратегическом наступлении врага. Если раньше еще были сомнения, то сейчас я могу сказать, что стратегическое намерение российских войск – это охватывающая операция и взятие в окружение Харькова как областного центра. Сейчас активность врага распространена в районе Волчанск, где уже идут бои практически на подходах. Сегодня так же враг активизировался еще в двух местах.

оккупанты планируют активизировать наступление в направлении Казачьей Лопани. Еще одно направление – это Грайворон и Большая Писаревка в Сумскую область, откуда будут пытаться двигаться на Золочев в Харьковской области.

Все будет зависеть от того, будут ли они какие-то успехи. Если им удастся до конца мая то, что они решили, закрепиться в Волчанске и южнее, создать 10-15 км буферную зону, и они увидят перспективы для проведения наступательных действий, то они пойдут дальше. И будет намерение на взятие в полукольцо, полуокружение Харькова.

Уровень любой операции, того, что сможет добиться враг, определяется тем, как быстро сейчас прибудет вооружение. Украинские силы реагируют достаточно активно и быстро, действуют правильно на оборонных рубежах, но еще нужны оружия.

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