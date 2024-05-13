Якщо раніше ще були певні сумніви, то зараз я можу сказати, що стратегічний намір російських військ – це охоплювальна операція і взяття в оточення Харкова як обласного центру. Зараз активність ворога поширена в районі Вовчанська, де вже йдуть бої практично на підходах. На сьогодні так само ворог активізувався ще у двох місцях.

Окупанти планують активізувати наступ у напрямку Козачої Лопані. Ще один напрямок – це Грайворон і Велика Писарівка на Сумщину, звідки намагатимуться рухатися на Золочів на Харківщині.

Все залежатиме від того, чи матимуть вони якісь успіхи. Якщо їм вдасться до кінця травня те, що вони собі постановили, закріпитися у Вовчанську та південніше, створити 10-15 км буферну зону, і вони побачать перспективи для проведення наступальних дій, то вони підуть далі. І буде намір на взяття в напівкільце, напівоточення Харкова.

Рівень будь-якої операції, того, що зможе досягти ворог, визначається тим, як швидко зараз прибуде озброєння. Українські сили реагують доволі активно та швидко, діють правильно на оборонних рубежах, але ще потрібно зброї.

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