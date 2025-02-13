С нарциссами сложно обстоять дела, но эмпатия может сработать. Потому что его шоу должно быть успешным.

Как и ожидалось, шоу набирает обороты. При этом подход Трампа к своему шоу не меняется годами. Бобу Вудворду в 1989 году он объяснил его так: "Если люди знают, что вы являетесь профессором, если люди знают, что ты можешь идти к weak, они ходят к ним после вас". Буквально это означает: "Если люди знают, что ты слаб, если люди знают, что ты будешь сдаваться, они пойдут против тебя".

Тактика игры Трампа тоже известна: знай свою аудиторию и играй соответствующие роли. "Для кого-то ты должен быть киллером, для кого-то – конфеткой, для кого-то – и тем, и другим". Он использует эту тактику прямо сейчас: "убийца" – для одних, "конфета" – для других. И не нужно искать логику, потому что он, по собственному признанию, действует интуитивно.

Нам предложили формат игры, к которому мы должны ловко приспособиться, а не пытаться противоречить ему. И в этом формате невозможно добиться желаемых целей, если ты не понимаешь и не изучаешь своего партнера-оппонента. Для этого следует постоянно помнить подход Трампа, которого ведет инстинкт: побеждать, бороться, выживать (winning, fighting, surviving).

А какие наши цели? Точно не победить Трампа. Мы должны победить путина и выжить. Так что важно не путать компромисс с Трампом и компромисс с путиным. Нам может не нравиться сейчас то, что от нас хочет Трамп. Но все имеет свою цену. Хотя это далеко не означает, что уплаченная сейчас цена в будущем обязательно будет иметь негативные последствия. А может и наоборот – оказаться полезным предложением.

Так как "перевернуть стол"? Точно не обычная логика объяснений и возражений. С нарциссами сложно обстоять дела, но эмпатия может сработать. Потому что его шоу должно быть успешным.

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