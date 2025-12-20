Два года назад Оксана Полищук, специалист по связям с общественностью Винницкого областного водоканала, сидела в своем кабинете и вдруг увидела в местной группе на Facebook пост с возмущением: якобы у кого-то из крана дома выпал головастик. Вместо того чтобы просто посмеяться, Оксана придумала целую историю о головастике Эдике из секретных лабораторий спецслужб США, опубликовала ее в соцсетях водоканала – и уже вечером того же дня на страницу подписались несколько тысяч новых человек, а известные бренды и национальные медиа подхватили историю об Эдике.

С тех пор Оксана ежедневно придумывает интересные истории для страниц водоканала и рассказывает о буднях сотрудников, а количество подписчиков предприятия в Facebook выросло с 1500 до 140 000. LIGA.net провела день в Виннице и вместе с Оксаной объехала места прорывов и прочистки канализации, чтобы понять феномен коммуникации Винницкого областного водоканала и как искренность помогает строить отношения с горожанами.