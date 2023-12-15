Нигде в мире не будет таких возможностей для бизнеса, как в Украине, если мы перестанем бояться сильных шагов

Безопасность сверхважна. Концентрация на Победе – приоритет. Но нам нужно еще не проиграть Победу. Следовательно, необходимо обеспечить в Украине справедливость, возможности и способности. Что это значит? Нужно иметь общественный договор, основанный на доверии к судам, на переосмыслении пенсионной и социальной системы в целом, а также на уменьшении патронализма в стране.

Нам нужны либеральная экономика, прозрачная таможня, приватизация, глобальная реформа правоохранительных органов. На это – инновационная инфраструктура, доступ к адекватному задачам финансовому ресурсу. Экономические союзы и способность экспортировать "усложненную" продукцию.

Больше свобод и большей способности означает гражданское просвещение, диджилизацию секторов в государственных секторах и в экономике в целом. Вообще, диджитализация традиционных секторов экономики — это один из ключей к предстоящему экономическому прорыву в Украине.

Нигде в мире не будет таких возможностей для бизнеса, как в Украине, если мы перестанем бояться сильных шагов. И нигде мы не спрячемся от фазового перехода в последующие годы.

Турбулентность накануне и во время фазового перехода по всему миру началась как следствие цифровой эры. Мы больше живем глобально, чем локально. Мы виртуализированы, мы ждем, входим в большое количество комьюнити. Разрыв между старыми реалиями и новыми устремлениями стал началом фазового перехода. А это значит, что все элементы перехода произойдут: пандемия, война, развал глобальных систем, экономические кризисы.

Все это мы переживаем сейчас. Нужно отойти от идей обновления и начать думать, говорить и действовать — о модернизации, изменении сущностей. В своей жизни. В стране. В мировой политике, безопасности и глобальной экономике.

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