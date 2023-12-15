Ніде у світі не буде таких можливостей для бізнесу, як в Україні, якщо ми припинимо боятися сильних кроків

Безпека надважлива. Концентрація на Перемозі — пріоритет. Але нам потрібно ще не програти Перемогу. Отже, необхідно забезпечити в Україні справедливість, можливості й спроможності. Що це означає? Потрібно мати суспільний договір, який базується на довірі до судів, на переосмисленні пенсійної і соціальної системи загалом, а також на зменшенні патроналізму в країні.

Нам потрібна ліберальна економіка, прозора митниця, приватизація, глобальна реформа правоохоронних органів. А ще — інноваційна інфраструктура, доступ до адекватного задачам фінансового ресурсу. Економічні союзи і спроможність експортувати "ускладнену" продукцію.

Більше свобод і більше спроможностей означає громадянську просвіту, диджиталізацію секторів у державних секторах та в економіці в цілому. Взагалі диджиталізація традиційних секторів економіки — це один з ключів до майбутнього економічного прориву в Україні.

Ніде у світі не буде таких можливостей для бізнесу, як в Україні, якщо ми припинимо боятися сильних кроків. І ніде ми не сховаємося від фазового переходу в наступні роки.

Турбулентність напередодні і під час фазового переходу в усьому світі почалася як наслідок цифрової ери. Ми більше живемо глобально, ніж локально. Ми віртуалізовані, ми чекінимося, входимо в велику кількість ком’юніті. Розрив між старими реаліями й новими прагненнями і став початком фазового переходу. А це означає, що всі елементи переходу відбудуться: пандемії, війни, розвал глобальних систем, економічні кризи.

Все це ми переживаємо зараз. Потрібно відійти від ідей відновлення й почати думати, говорити і діяти — про модернізацію, зміну сутностей. У власному житті. В країні. У світовій політиці, безпеці й глобальній економіці.

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