Как украинский народ мы не имеем права забывать уроки нашей предыдущей истории. С 1169 г., когда впервые с земель современного российского государства на Киев пришла орда, возглавляемая владимиро-суздальским князем Андреем, разрушившая и разорившая Матерь городов русских – за эти восемь с половиной веков мы имеем десятки примеров таких нашествий. Неизменная ненависть Московии к Украине с тех давних времен и по сей день имеет корни в неопровержимом факте, что народ Украины-Руси изначально был иным, чем московиты – свободолюбивым, не воспринимал тиранического владычества, стремился строить свою государственную и общественную жизнь в семье европейской цивилизации, а не как они - по моделям азиатских репрессивных автократий, обожествляя своих вождей.

Извечным символом ненависти московской тирании к украинскому свободолюбию является разоренный и сожженный в ноябре 1708 года царским войском Батурин – столица гетмана Ивана Мазепы. Поселение именно того лидера Украины, который долгое время пытался строить мирные отношения с Московией, но понял простую истину, которая становится из века в век только более очевидной: российская тирания не хочет ни мира, ни справедливых отношений с соседними странами и народами. Эта империя зла всегда желает одного: покорять, закабалять, держать в рабстве.

От Финляндии на севере до Молдовы на юге, от Польши и стран Балтии на западе до стран и народов Кавказа, Закавказья и Центральной Азии на востоке – повсюду за последние четыре столетия российская тирания во всех своих инкарнациях – Московского царства, петербургской империи и большевистского Советского Союза. продолжает нести разрушение, неволю, террор, грабеж, смерть.

Столетие назад, после поражения украинской революции, большая часть Украины оказалась под властью Москвы, и мы хорошо помним, какова была цена этой оккупации. Три искусственных Голодомора 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов, волны целенаправленного террора, истребление лучших сыновей и дочерей украинского народа, целых общественных групп, религиозные гонения привели к гибели по самым сдержанным оценкам от 10 до 15 миллионов наших соотечественников и искалечили тиранией жизни нескольких поколений наших отцов и праотцов.

Европа и весь мир сейчас оказались в точке истории, очень похожей на произошедшее в 1930-х годах. Тогда лидеры свободных стран вовремя не поняли, какой катастрофой обернется для человечества толерантность к явному злу, желание дружить с диктаторами, иметь с ними мир в обмен на предательство меньших и более слабых стран. Жертвами этой ложной политики тогда стали Эфиопия, Маньчжурия, Австрия, Чехословакия. Однако принесение в жертву большими государствами этих стран не дало миру мира, а наоборот – привело к мировой войне со страшными последствиями для всего человечества.

Помня эти уроки, зная, что в кремлевских планах есть не просто оккупация Украины, но тотальное истребление украинской идентичности и ее носителей, которое российский тиран откровенно и цинично в публичном заявлении назвал "окончательным решением украинского вопроса", по аналогии с нацистским планом уничтожения евреев – мы, украинский народ, должны бороться и защищать само свое существование и будущее для следующих наших поколений.

Нам тяжело, борьба длится долго, наш народ принес много жертв, десятки тысяч погибли, сотни городов и сел разрушены, миллионы были вынуждены спасать свои жизни, став беженцами. Но альтернатива нашему сопротивлению только одна – повторение трагедий прошлого и гораздо большие страдания и жертвы.

Никто в мире больше украинского народа не стремится к миру и завершению этой войны. Но мы стремимся именно к миру, стремимся к завершению войны. Мы хотим настоящего мира, а не временного прекращения огня, как это произошло после минских договоренностей, которые московская тирания использовала, чтобы лучше приготовиться к внезапному нападению и, как ей тогда казалось, быстрому окончательному завоеванию всей Украины. Мы хотим именно завершения войны, а не ее заморозки и приостановки на несколько лет до нового, еще более смертоносного взрыва.

Мы верили в победу три года назад, когда немногие в мире считали ее вообще возможной, думая, что российская сила – непреодолима. Но пусть погибнет она, как войско фараоново в водах моря, как ассирийские полчища, окружившие Святой город, но пораженные гневом Божиим! Мы знаем, что на стороне Украины и украинского народа – правда. В правде – Бог. А с Богом – победа.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net