После 10-летней борьбы Комиссия все же уступила. Запуск биткоин-ETF позволит криптовалюте интегрироваться в традиционные финансовые системы. Прогнозируется, что внедрение биткоина-ETF может привести к увеличению объема торговли на 30-40% в последующие два года.

Это также может способствовать большей институционализации крипторинка: статус криптовалюты в традиционном мире финансов повышается и закрепляется. В долгосрочной перспективе это может снизить волатильность биткоина, однако в краткосрочной — возможны значительные колебания цен из-за адаптации рынка к новым условиям и увеличения интереса со стороны широкой аудитории инвесторов.

Для Украины очевидно одно: прямого влияния на запуск ETF не будет, пока в Украине не заработает легализованный рынок виртуальных активов. Что касается глобальных трендов, то запуск спотовых биткоин-ETF в США — сигнал для других стран искать возможности, чтобы внедрить аналогичные продукты на своем рынке. В целом это может привести к значительному притоку институциональных инвестиций.

В прогнозах по курсу биткоина легко ошибиться, поэтому ни один эксперт не будет делать их со 100% уверенностью. Однако, согласно экспертному анализу, после запуска ETF ожидается, что цена биткоина хоть и может испытать колебания, но с перспективой стабилизации на уровне $50000-55000 за монету, которую мы уже видим сейчас.

В то же время важно учитывать возможную волатильность. Увеличение ликвидности через ETF может повлечь за собой краткосрочные колебания цен, особенно в условиях глобальной экономической неопределенности.

Можно построить свой прогноз для рынка США на опыте других стран. В Канаде и некоторых странах Европы запуск биткоин-ETF способствовал увеличению торговых объемов на 15-25% в первые несколько месяцев после их запуска.

Еще один фактор, влияющий на курс, — ожидаемый халвинг биткоина в апреле 2024 года. По прогнозам отдельных экспертов, все эти процессы могут поднять цену наибольшей криптовалюты до $150000 до конца года.

Однако есть и менее оптимистичные мнения среди представителей рынка, считающих, что одобрение ETF может уничтожить биткоин. Ведь существование этого денежного актива обеспечивается постоянным оборотом, а в результате открытия спотовых биткоин-ETF монета превратится из финансового актива в средство сбережения и осядет во владении крупных инвесторов.

Однако маловероятно, что компания или правительство смогут установить монополию на биткоин, выкупив на рынке максимальное их количество. Вряд ли вообще можно установить полноценную монополию на обладание биткоином. Но когда возрастет интерес к криптовалюте, возрастет и интерес к другим продуктам блокчейна. Они станут доступнее на фоне повышения доверия к рынку криптовалют.

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