Комісія з цінних паперів США схвалила запуск спотових біткоїн-ETF — біржових фондів, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Тепер він доступний на звичайних біржах

Після 10-річної боротьби Комісія все ж поступилася. Запуск біткоїн-ETF дозволить криптовалюті інтегруватись у традиційні фінансові системи. Прогнозується, що впровадження біткоїн-ETF може призвести до збільшення обсягу торгівлі на 30-40% у наступні два роки.

Це також може сприяти більшій інституціоналізації крипторинку: статус криптовалюти у традиційному світі фінансів підвищується і закріплюється. У довгостроковій перспективі це може зменшити волатильність біткоїна, проте в короткостроковій — можливі значні коливання цін через адаптацію ринку до нових умов та збільшення інтересу з боку широкої аудиторії інвесторів.

Для України очевидно одне: прямого впливу запуск ETF не матиме, допоки в Україні не запрацює легалізований ринок віртуальних активів. Що ж до глобальних трендів, запуск спотових біткоїн-ETF у США — сигнал для інших країн шукати можливості, щоб впровадити аналогічні продукти на своєму ринку. Загалом же це може призвести до значного припливу інституційних інвестицій.

У прогнозах щодо курсу біткоїна легко помилитися, тому жоден експерт не буде робити їх зі 100% впевненістю. Проте, згідно з експертним аналізом, після запуску ETF очікується, що ціна біткоїна хоч і може зазнати коливань, але з перспективою стабілізації на рівні $50 000-$55 000 за монету, що ми вже бачимо зараз.

Водночас важливо враховувати можливу волатильність. Збільшення ліквідності через ETF може спричинити короткострокові коливання цін, особливо в умовах глобальної економічної невизначеності.

Можна побудувати свій прогноз для ринку США на попередньому досвіді інших країн. У Канаді та деяких країнах Європи запуск біткоїн-ETF сприяв збільшенню торговельних обсягів на 15-25% у перші кілька місяців після їх запуску.

Ще один фактор, що впливатиме на курс, — халвінг біткоїна, який очікується у квітні 2024 року. За прогнозами окремих експертів, ці всі процеси можуть підняти ціну найбільшої криптовалюти до $150 000 до кінця року.

Проте є й менш оптимістичні думки серед представників ринку, які вважають, що схвалення ETF може знищити біткоїн. Адже існування цього грошового активу забезпечується постійним обігом, а внаслідок відкриття спотових біткоїн-ETF монета перетвориться з фінансового активу на засіб заощадження та осяде у володінні великих інвесторів.

Однак малоймовірно, що компанія або уряд зможуть встановити монополію на біткоїн, викупивши на ринку максимальну їх кількість. Навряд чи взагалі можливо встановити повноцінну монополію на володіння біткоїном. Але коли зросте зацікавленість до криптовалюти, зросте й інтерес до інших продуктів блокчейну. Вони стануть доступнішими на фоні підвищення довіри до ринку криптовалют.

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