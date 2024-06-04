Выглядит так, будто восстановление Украины нужно всем, кроме Украины

Ukraine Recovery Conference, международная конференция по восстановлению Украины, пройдет в Берлине 11-12 июня. Осталась неделя. Украинскую сторону должны представлять руководители Мининфраструктуры и Минрегиона. Их нет.

Стариков уволили, новых не назначили, да и вообще, насколько я понимаю, судьба этих министерств, объединенных и затем разобщенных, неизвестна. Премьер-министр, насколько известно, тоже не собирается на конференцию. Выглядит так, будто восстановление Украины нужно всем, кроме Украины. Потом будем жаловаться, что нет денег. А все, что было нужно от нас, – это приехать за ними.

Вдобавок: все это выглядит как плевок в сторону Германии, которая является организатором нынешнего форума (прошлый был в Лондоне, позапрошлый в Швейцарии). Не думаю, что кто-то может мне рационально объяснить, зачем сейчас ссориться с Германией.

Ну и по поводу объединения и разъединения министерств. Каждая такая операция выбивает всех причастных почти на полгода из-за сложных бюрократических и юридических процедур. Практического смысла в этом нет. Я был против объединения министерств, но сейчас снова парализовать их работу так же нет смысла. Это можно отложить на потом, все равно давно назрела комплексная реформа правительства.

Чтобы быть вовремя в Берлине, министрам нужно уезжать в воскресенье. Надеюсь, они успеют быть назначены.

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